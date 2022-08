Lifting par ultrasons : comment se déroule le traitement ?

Vous souhaitez affiner votre double menton ou bien encore redessiner l’ovale du visage ? La HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) est une nouvelle technique médicale de lifting pratiquée par des médecins spécialisés. Contrairement au lifting classique, elle ne nécessite aucune intervention chirurgicale ni même d’injection de produits.

HIFU : comment ça marche ?

Apparue dans les années 2010 aux États-Unis, la technologie HIFU utilise les ultrasons à des fins esthétiques. Employée depuis des décennies en médecine diagnostique pour réaliser notamment des échographies, les ultrasons sont ici focalisés afin de produire un effet de forte chaleur (75-80°) sous l’épiderme (de 1.5 à 13mm) selon les zones à traiter. Sous l’effet de la chaleur, la peau va favoriser la production de collagène et d’élastine. Résultat, l’aspect de la peau s’améliore et présente un effet de lissage visible en surface.

Quelles zones du visage peuvent être traitées ?

La HIFU est principalement indiquée pour le lifting du visage et du cou. Cette technique non-invasive permet ainsi d’intervenir sur l’ovale du visage, sur les sourcils et les paupières supérieures, sur les cernes et les pattes d’oie, ou encore au niveau de lèvre supérieure. La HIFU peut également être utilisée pour améliorer l’aspect de la peau au niveau du décolleté ou bien afin de réaliser un lifting médical du bras.

A savoir, certaines parties du corps ne peuvent être traitées par HIFU, notamment au niveau de thyroïde à la face antérieure du cou, ou encore les zones où les nerfs sont très superficiels. En ce qui concerne les contre-indications, elles sont peu nombreuses. Parmi ces dernières, la grossesse et l’allaitement, les infections cutanées ou encore l’implantation d’un Pacemaker.

En ce qui concerne les honoraires des praticiens, le HIFU visage prix varie selon les cabinets ou encore les zones du visage à traiter.

Comment se déroule une séance ?

Préalablement à l’intervention, le médecin va examiner la peau et identifier les zones du visage à traiter. Ce dernier peut prescrire des antalgiques à prendre avant la séance car certaines zones traitées peuvent être un peu douloureuses. Le médecin applique ensuite un gel conducteur sur la peau du patient et commence alors le traitement en déplaçant son applicateur sur les zones à traiter. Une séance dure de 30 minutes à une heure. A la suite de cette dernière, des rougeurs ou encore un œdème peuvent éventuellement apparaitre mais ils vont généralement s’estomper rapidement.

HIFU : à quels résultats s’attendre ?

A la différence des techniques invasives et chirurgicales, les résultats de l’HIFU apparaissent progressivement après un certain temps d’attente. Il faut compter généralement entre 2 et 6 mois. Quant aux effets de la séance, ils vont perdurer la plupart du temps entre 18 à 24 mois.