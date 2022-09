Les avantages d’une pharmacie en ligne

Acheter via une pharmacie en ligne peut présenter différents avantages, aussi bien en comparaison d’une officine de quartier que d’une parapharmacie en ligne. Tout dépend du type de produits que vous cherchez. Faisons le point sur les bons plans offerts par les e-pharmacies.

La possibilité d’acheter certains médicaments en ligne

En France, seuls les pharmaciens déjà titulaires d’une officine physique peuvent commercialiser des médicaments sur Internet ; les parapharmacies (en ligne ou physiques) n’y sont pas autorisées. Inutile de chercher par exemple un antidouleur dans une parapharmacie, vous ne le trouverez pas. Si seule une e-pharmacie peut vendre des médicaments en ligne, la loi française la limite toutefois à la commercialisation des médicaments disponibles habituellement en libre-service (autrement dit les médicaments sans ordonnance).

Des produits de santé et de beauté moins chers

Chaque pharmacien définit le prix des médicaments sans ordonnance et celui de tous les autres produits qu’il commercialise. Vous comprendrez aisément que, grâce à Internet, il devient rapidement intéressant de comparer les offres. En achetant via une pharmacie en ligne pas cher, vous pouvez bénéficier de prix plus bas qu’à côté de chez vous. Sans oublier les promotions régulièrement organisées en ligne, y compris sur les plus grandes marques.

Un plus grand choix de références

En passant par une pharmacie en ligne, vous disposez d’un plus large choix de produits qu’une petite pharmacie de quartier ne peut vous offrir. Et cela, aussi bien pour les produits de santé que d’hygiène ou de beauté. En effet, les e-pharmacies bénéficient du même grand atout que les autres boutiques sur Internet : elles ne sont pas limitées par leur surface de vente. De cette manière, elles peuvent proposer plus de marques et de types de produits différents. Résultat, vous choisissez librement vos produits, parmi de nombreuses références.

L’accès à des marques exclusives

Si vous pouvez retrouver toutes vos marques préférées dans les pharmacies en ligne, sachez que vous pouvez également en découvrir de nouvelles. Et notamment celles développées par les pharmacies elles-mêmes. Si vous aimez le principe des marques distributeurs en hypermarché, vous devriez être conquis : le principe est un peu le même. Il s’agit généralement de produits de beauté et d’hygiène affichant un rapport qualité/prix des plus intéressant.

La discrétion assurée

N’oublions pas qu’acheter certains produits de santé à côté de chez soi peut parfois être assez gênant. Avec une pharmacie en ligne, vous passez votre commande sans que personne ne vous entende et ne vous voit. Plus de gêne au comptoir ou à la caisse. Et cela, c’est un avantage de plus non négligeable, notamment si vous souhaitez protéger votre intimité. On pense aussi bien aux traitements contre les verrues qu’aux préservatifs et gels lubrifiants par exemple.