Alopécie : le bonnet-frange et le turban-cheveux remplacent la perruque

Alopécie et nouvelles prothèses capillaires : troquez votre perruque pour un bonnet avec une frange ou un turban avec des cheveux longs derrière ! Voici un aperçu des nouveautés pour se sentir belle et bien malgré la chute des cheveux.

Au-delà d’une simple prothèse capillaire, les « Franges » et les « Franges reverse » sont envisagées comme une alternative originale, confortable et stylée à la perruque. Plus qu’un accessoire capillaire, c’est un véritable accessoire de mode que propose Les Franjynes. Un accessoire qui va permettre à chacune de reprendre confiance, de renouer avec sa féminité, et son image en toute discrétion, tout en apportant une touche pop et colorée à son look.

Avec une collection de plus de 200 produits, Les Franjynes poursuit la création de nouvelles solutions pour les femmes et les enfants souffrant de cancers et lance les « franges reverse ». Les Franjynes, la marque azuréenne qui coiffe autrement les femmes atteintes d’alopécie, est de retour avec un tout nouveau produit : les «Franges reverse». Lancée sur un concept innovant de franges en fibres synthétiques haut de gamme associées à un turban, les Franjynes poursuit son ascension en offrant une nouvelle prothèse capillaire résolument féminine et très tendance.

Turban et cheveux longs derrières

Conçue avec des cheveux synthétiques haut de gamme que l’on peut chauffer jusqu’à 190 degrés, cette nouvelle frange supporte parfaitement lavage et travail au fer à lisser ou friser. Pour multiplier les looks, la «Frange reverse» peut aussi être combinée à une frange frontale de même teinte. Auburn, blonde, châtain clair ou moyen, méchée… la « Frange reverse » se décline en 7 couleurs pour des styles selon l’humeur du jour, l’envie du moment et est commercialisée à 70€ (prix conseillé).

Après plus de 3 ans de développement, la marque Les Franjynes étoffe son offre de tenues et prothèses capillaires. La «Frange reverse», dernière-née de la marque est donc pensée pour toutes celles qui n’ont pas l’habitude de porter une frange sur le front et qui préfèrent avoir la nuque habillée. Cette prothèse capillaire partielle associée à un bonnet ou un turban de la gamme débute ainsi devant les oreilles et fait tout le tour de la nuque jusqu’à l’autre oreille.

L’alopécie n’ayant pas d’âge, Les Franjynes propose aussi des modèles adaptés aux enfants à partir de 8 ans.

Les Franjynes sur tous les fronts

Parce que le prix ne doit pas être à frein à la reconquête de soi, Les Franjynes sont vendues à des prix abordables à toutes les bourses. Il faut compter une centaine d’euros pour une parure frange + turban (thermorégulant, anti UV et antiseptique). Des prix plus que raisonnables quand on sait qu’une perruque coûte en moyenne de 350€ à 1500€ pour des cheveux synthétiques et entre 1500€ et 3000€ pour des cheveux naturels.

Lancée en 2017, la marque connait depuis un succès retentissant avec déjà plus de 7000 utilisatrices séduites par un catalogue de plus de 200 produits et plus de 12 concours

nationaux remportés*

nationaux remportés* Fin 2019, la collection « Pony tails » (postiche queue de cheval) s’ajoute à la gamme pour offrir encore plus de choix de coiffures au moment de la repousse des cheveux cette fois ci ! Et pour ne pas faire de jaloux et parce que la parité est importante pour la créatrice, elle propose aussi sur son site une gamme de bonnets thermorégulants et anti-UV pour hommes et garçons.

Bien décidée à looker la femme de la tête aux pieds, Les Franjynes est, depuis un an, engagée dans la confection d’une ligne de prêt-à-porter destinée à toutes les femmes ayant subi une mastectomie sans reconstruction (d’un ou des deux seins) ou vivant avec le syndrome du “gros bras” (lymphoedème) suite à une ablation des ganglions axilaires dans le cadre d’un cancer au niveau du buste (cancer du sein, poumons, estomac, fois, etc…).

Déjà présente en Suisse, en Belgique, à La Réunion, les franges des Franjynes sont même désormais revendues au Canada. Des corners « Les Franjynes » ont également vu le jour dans plus de 200 pharmacies, boutiques spécialisées et salons de coiffure.

Plus d’infos sur où trouver les produits : https://lesfranjynes.com/revendeurs