Nutrition : des soupes avec un nutriscore A ou B

La nutrition est placée au cœur des préoccupations des Français. Si on aime passer du temps en cuisine, on aime aussi les plats tout-fait tant qu’ils sont de qualité d’un point de vue nutritif. La soupe en brique a de nombreuses vertus : des recettes cuisinées avec 100 % d’ingrédients naturels et avec un Nutriscore A ou B.

Prenons le cas de la marque Liebig

En 2019, Liebig a marqué un tournant dans son histoire en revoyant la composition de ses recettes. “Nos soupes Liebig sont désormais cuisinées avec 100% d’ingrédients naturels : de bons légumes, de l’eau, des ingrédients naturels et c’est tout…» explique François Baldo, Chef de groupe Marketing Liebig.

La marque s’est toujours engagée pour une amélioration continue de ses recettes, que ce soit en termes de goût ou de propriétés nutritionnelles. Les soupes Liebig sont avant tout l’expression du meilleur des légumes, choisis avec soin et cueillis à maturité, suivant un cahier des charges strict : chaque légume est tracé auprès de son producteur et analysé pour contrôler la présence d’anti-allergènes, d’OGM ou de résidus chimiques. Les légumes sont livrés chaque jour à l’usine Liebig.

La carotte, cultivée toute l’année, arrive fraîche tous les jours pour être ensuite découpée et mélangée à d’autres légumes. Les recettes Liebig sont ainsi toutes

préparées sans colorant, sans exhausteur de goût et sans conservateur. Liebig s’implique aussi depuis plusieurs années dans la réduction du taux de sel contenu dans ses soupes. Celui-ci a diminué de plus de 10 % en 3 ans pour atteindre des quantités proches d’une soupe maison (en moyenne 0,67g/100ml).

Aujourd’hui, 70 % des recettes sont cuisinées avec 100 % d’ingrédients naturels. L’objectif de la marque est de pouvoir étendre son engagement à l’intégralité de ses recettes. Après l’amélioration de la gamme Pur Soup’ en 2019, ce sont les gammes Kiri®, Pasta Soup’ et 10 Légumes & Crème qui sont cuisinées avec 100 % d’ingrédients naturels en 2020. Par ailleurs, le Bio est aussi une priorité pour la marque.

Avec 75 % de la gamme arborant un Nutriscore A ou B, les recettes Liebig apportent des solutions pour varier sa consommation de légumes au quotidien, tout en se faisant plaisir avec des recettes gourmandes ! Aujourd’hui, 94 % des recettes Liebig sont notées bonnes ou excellentes sur Yuka. À consommer les yeux fermés !

Un savoir-faire français

Depuis près de 60 ans, Liebig élabore ses soupes dans son atelier situé au Pontet, près d’Avignon, en Provence.

Pour garantir leur conservation sans aucun ajout de conservateur (conformément à la réglementation), les soupes sont chauffées à haute température quelques minutes (stérilisation), avant d’être mises dans une brique où l’air a été retiré (technologie aseptique). Ce processus permet de conserver les produits chez soi pendant plusieurs mois, tout en préservant leur qualité, par l’élimination des microorganismes potentiellement pathogènes. Tandis que la teneur en fibres des légumes est préservée. C’est un peu la même méthode que la confection de confitures maison

en bocal en verre !