Seniors : comment rester en forme ?

La soixantaine est une période de grands bouleversements chez la femme comme chez l’homme. Cet âge coïncidant avec le départ à la retraite pour certaines personnes, on peut préjuger d’une baisse du pouvoir d’achat. Mais ce n’est pas toujours le cas ni la seule conséquence du vieillissement. En effet, d’autres changements s’opèrent sur le plan physique et physiologique, impactant le dynamisme et le bien-être des seniors. Dans cet article, on propose donc des astuces aux seniors pour continuer à être actif et à s’épanouir malgré leur nouveau statut.

Adopter un régime alimentaire équilibré

Les spécialistes de la santé et de la nutrition recommandent généralement à leurs patients d’adopter un régime alimentaire sain et équilibré pour être en pleine forme au quotidien. Cette recommandation d’ordre général s’applique d’autant plus aux seniors.

En effet, à partir d’un certain âge, on est plus susceptible de subir des désagréments au niveau de l’organisme : altération progressive des cinq sens, perte de coordination des mouvements, fonte de la masse musculaire, ralentissement du transit, fragilisation de la structure osseuse, etc., qui peuvent dangereusement entamer la santé.

Ainsi, pour les seniors, il y a lieu d'être prudents dans les habitudes de consommation. Le mieux quand on appartient à ce groupe d'âge, c'est d'opter pour une alimentation naturelle et bio. Les produits industriels et chimiques augmenteraient le risque de mortalité chez les seniors.

Voici nos conseils pour permettre aux seniors de vivre longtemps et en bonne santé :

Manger au moins cinq fruits et légumes par jour.

Augmenter la consommation en protéines (viandes, poissons, œufs, crustacés, produits laitiers, etc.).

Limiter leur consommation en viande rouge et privilégier les bonnes graisses (Oméga 3 et Oméga 6).

Privilégier la consommation de pain entier ou de produits à base de céréales complètes (une fois par jour) ainsi que des légumes secs (au moins une fois par semaine).

Boire par jour l’équivalent d’un litre d’eau, tisane, soupe ou autres infusions aromatisées pour favoriser l’hydratation du corps.

Réduire fortement le taux de sucre dans l’alimentation.

Etc.

Pratiquer une activité physique adaptée

Les spécialistes recommandent aux seniors de faire du sport pour se maintenir en forme et pour conserver un certain lien social. Cependant, à partir d’un certain âge, il faut privilégier une activité physique douce. Autrement, les répercussions sur la santé peuvent être très graves. Pour éviter tout désagrément, une consultation préalable peut être nécessaire. Elle permettra en somme au patient de connaitre les activités adaptées en fonction de son âge et de son état de santé.

En règle générale, l’équivalent de 30 minutes de marche rapide par jour permet de renforcer les os, d’activer le transit ou encore de contrecarrer la fonte de masse musculaire. De plus, d’autres exercices sont tout aussi efficaces pour rester en bonne santé. Voici une liste d’exercices auxquelles les seniors peuvent s’adonner sans risque :

Monter les escaliers

Faire du vélo

Promener son chien

Faire de la randonnée

Faire du jardinage

Pratiquer du yoga, une danse de salon, la natation, du stretching ou de l’aquagym

Etc.

Opter pour les médecines douces

Ce n’est pas un secret : les seniors éprouvent beaucoup de difficultés sur le plan physique et physiologique. Cela se traduit au quotidien par une perte de mobilité, un déficit de mémoire, une perte de l’usage de la parole, etc.

Pour préserver leur santé et prévenir l’apparition de certaines pathologies dites du « grand âge », le recours à un traitement médicamenteux est bien la norme. L’inconvénient, ici, c’est qu’on n’est pas à l’abri d’une surconsommation alors même que ces produits sont pour la plupart composés de substances nocives pour l’organisme. Et que dire du phénomène de dépendance qui en résulte et dont les effets peuvent être irréversibles ?

En raison de tous ces facteurs, il est plutôt recommandé aux seniors d’opter pour des soins provenant d’écorces d’arbre ou de plantes. Sans substances chimiques, ces produits seraient plus indiqués pour rester en forme. Des techniques thérapeutiques ne nécessitant pas la prise de médicaments peuvent aussi être utiles. Il s’agit de l’aromathérapie, la phytothérapie, l’ostéopathie, l’homéopathie, etc.

Ces méthodes issues de la médecine douce peuvent être mises en œuvre en complément ou en substitution d’un traitement médicamenteux pour réduire les effets indésirables sur l’organisme ou pour prévenir une éventuelle dépendance. Dans les deux cas, il faut d’abord recueillir l’avis d’un médecin ou d’un pharmacien agréé.

Stimuler la mémoire

Être en bonne santé physiquement et mentalement est la clé pour rester en forme pendant longtemps. Ainsi, à l’instar du corps, le cerveau doit être stimulé. Cet état de choses est d’autant plus important à cet âge, puisque les problèmes de troubles de mémoire sont assez fréquents. Les techniques de stimulation ont donc pour but de retarder au maximum le diagnostic.

Pour être assurés de rester en forme longtemps, les seniors peuvent par exemple participer à des activités récréatives telles que la création d’un album photo (scrapbooking). Les jeux de cartes, le scrabble, les échecs, le bridge, etc., en club ou à la maison, sont également des pistes intéressantes pour stimuler certaines régions du cerveau.

Stimuler la mémoire revient de manière générale à solliciter toutes les fonctions du cerveau. Il serait aussi bénéfique pour un senior de s’exercer à des activités manuelles (bricolage, jardinage, etc.) pour développer d’autres capacités, de regarder des programmes de télé pour se tenir informé ou encore de suivre une formation pour acquérir de nouvelles connaissances.