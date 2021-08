Personnes handicapées : 4 astuces pour faciliter votre quotidien

Les personnes en situation de handicap sont le plus souvent victimes de nombreuses difficultés au quotidien. Que ce soit pour se déplacer, cuisiner un repas ou pour faire des courses, elles sont très limitées dans leurs faits et gestes. Heureusement, il existe aujourd’hui une multitude de solutions pour vous aider si vous vivez une telle situation. Découvrez ici les astuces les plus pratiques à cet effet.

Faire appel à des professionnels pour une assistance sur mesure aux personnes handicapées

Le meilleur moyen de vous faciliter la vie au quotidien est de faire appel à des professionnels de l’assistance à domicile. L’aide à domicile vous soulage et vous offre une meilleure qualité de vie. De nombreuses prestations sont proposées sur le site https://www.amelis-services.com/ à l’endroit des personnes en situation de handicap en fonction de leurs besoins précis.

Les tâches réalisées par les professionnels

Voici quelques-unes des tâches que réalisent les professionnels pour aider ceux qui sont en perte d’autonomie à cause d’un handicap :

Aide à la toilette,

aide au lever/coucher,

aide aux courses,

garde de nuit.

Il est également possible de profiter d’une aide-ménagère pour améliorer le confort et la propreté de votre milieu de vie. Elle peut réaliser l’entretien du domicile, l’aide au repassage, l’entretien du linge…

Certains prestataires peuvent répondre à des besoins ponctuels comme lors d’une sortie d’hospitalisation. De plus, avec l’aide à la préparation des repas à domicile, les auxiliaires de vie diplômés et qualifiés vous aident à maintenir une bonne alimentation. Ils peuvent vous aider aussi à prendre vos médicaments. Ils peuvent assurer la garde de nuit lorsque c’est nécessaire pour votre sérénité et votre sécurité.

Les critères pour choisir l’aide à domicile

Des professionnelles de l’assistance pour personnes handicapées peuvent aussi être des dames de compagnie. Vous pourrez ainsi lutter contre l’isolement et la solitude. Elles vous aident ainsi à avoir des liens sociaux qui peuvent être bénéfiques pour votre santé mentale. Dans ce cadre, elles vous aideront à faire des sorties et des promenades. Elles peuvent aussi vous accompagner aux visites médicales, aux rendez-vous chez le coiffeur, à une visite culturelle, une réunion d’amis…

Pour bénéficier des meilleurs services, faites appel à des professionnels qui :

Sont réactifs,

offrent une évaluation gratuite à domicile pour mieux comprendre vos besoins,

mettent des auxiliaires de vie expérimentés à votre service,

réalisent un suivi régulier de la qualité des prestations.

Préférez enfin les entreprises certifiées Qualisap. C’est le gage d’un service de bonne qualité.

La téléassistance pour personnes handicapées

Les services de téléassistance permettent de mettre en contact une personne en situation de handicap ou en perte d’autonomie avec un téléopérateur lorsqu’un incident survient. Une équipe est donc disponible 24 h/24 h et 7 j/7. Pour contacter un téléopérateur, il suffit que la personne handicapée appuie sur un médaillon ou sur une montre qu’elle porte constamment. En tenant compte de la situation, le téléopérateur contacte immédiatement un proche de la personne en situation de handicap. Il peut également déclencher une intervention par des professionnels habilités pour aider au plus vite la personne qui se trouve dans le besoin.

Pour bien profiter de la téléassistance, vous devez faire installer chez vous un système de micro haut-parleur. Ce dispositif est l’outil principal qui permet au téléopérateur et à la personne en perte d’autonomie de communiquer à distance. De plus, vous devez porter de façon permanente un émetteur-récepteur relié à une centrale d’écoute. Cet émetteur permet de déclencher une alarme en cas de besoin. Il est relativement facile à utiliser. Certains équipements tels que les bracelets sont dotés de capteurs qui détectent automatiquement les chutes. Ils peuvent ainsi déclencher des alarmes pour informer les centres de téléassistance.

La domotique pour automatiser les tâches du quotidien

Un logement intelligent facilite beaucoup votre quotidien si vous êtes en situation de handicap. Les solutions domotiques améliorent votre confort et peuvent également assurer votre sécurité dans une certaine mesure. Vous pouvez automatiser le fonctionnement des volets, luminaires à détection de présence, appareils de chauffage et de climatisation, alarmes…

Diverses aides gouvernementales existent pour vous accompagner. Rapprochez-vous de la Maison départementale des personnes handicapées (Mdph) pour en savoir plus sur les subventions et les remboursements que vous pouvez obtenir selon votre projet.

Utiliser des applications spécialisées pour l’aide des personnes handicapées

Il existe aujourd’hui une variété d’applications qui facilitent la vie des personnes handicapées. Avec JustBip Assistance par exemple, vous pouvez vous faire servir sans sortir de votre voiture. L’application permet également de répertorier les places de parking destinées aux personnes handicapées. De plus, JustBip Assistance est fonctionnel dans les magasins, les clubs de sport, les écoles, les discothèques, les parcs, les hôpitaux, les restaurants… Quant à l’application Jaccede, elle permet de savoir avec précision les endroits les plus accessibles plus selon votre mobilité.

De nombreuses solutions s’offrent aux personnes handicapées afin de leur venir en aide au quotidien. La solution la plus sûre et la mieux adaptée est tout de même de faire appel à une entreprise spécialisée dans l’aide à domicile afin de réaliser les tâches du quotidien de la personne en situation de handicap.