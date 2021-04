Top 5 des stars des médias s’étant fait greffer des cheveux

Vous perdez vos cheveux et vous le vivez mal ? Et si vous vous faisiez greffer des cheveux “pour de vrai” ? De nombreuses personnalités ont choisi une greffe de cheveux DHI, comme le prouve notre top 5 des stars des médias ayant opté pour cette solution capillaire. Leurs “nouveaux” cheveux sont extrêmement naturels puisque ce sont les leurs ! Découvrez à travers eux ce que la greffe de cheveux DHI a de plus que les autres techniques et en quoi elle consiste.

La greffe de cheveux DHI : qu’est-ce que c’est ?

La calvitie est l’absence ou la perte des cheveux. Lorsque le cuir cheveux se dégarnit, on commence à parler de chute de cheveux. Elle peut être corrigée efficacement grâce à la technique de la greffe capillaire DHI. Il s’agit d’un acte médical complexe. Cette greffe de cheveux est indolore et très efficace mais à condition qu’elle soit exclusivement pratiquée par un médecin spécialisé. Celui-ci vous accueille dans un centre d’implantation capillaire aux techniques de pointe avérées.

Le principe ? Le médecin extrait des follicules issus de votre couronne d’Hippocrate pour les réimplanter au sommet de votre crâne ou bien au niveau de vos golfes temporaux et frontaux par exemple. Autrement dit, il pioche des cheveux issus de la zone arrière basse de votre tête, au-dessus de votre nuque, pour ensuite les réintroduire un à un là où il n’y en avait plus. Pourquoi ceux-là ? Parce que les cheveux de la couronne hippocratique ne sont pas soumis à la calvitie : ils sont forts, “éternels”, et donc continuent de pousser classiquement même quand on les change de zone.

Top 5 des personnalités media ayant eu recours à une greffe de cheveux DHI

Jean-Michel Maire : journaliste et chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste

Sa calvitie le complexait. Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Sachez que Jean-Michel Maire a cherché plusieurs solutions avant de porter son choix sur la greffe de cheveux DHI. Il raconte qu’il avait tenté il y a plusieurs années le prélèvement par bande mais le résultat n’était pas suffisamment naturel à son goût. Jean-Michel Maire constitue à lui seul un formidable ambassadeur. Il explique que “c’est une méthode naturelle, qui n’est pas chirurgicale, qui est médicale”. Rassurant, Jean-Michel témoigne les plus frileux “On est assisté en permanence par des médecins qui suivent toute l’opération du début jusqu’à la fin. Il n’y a pas de robot, il n’y a pas de machine. C’est une méthode artisanale de haute précision qui fait en plus un résultat très naturel. C’est prélevé follicule par follicule. C’est indolore.” Autre fait qui l’a rassuré : “ce sont des médecins spécialisés dans la greffe de cheveux“.

> Comme c’est encore lui qui en parle le mieux, regardez la vidéo “Greffe de cheveux : la fin d’un tabou” dans laquelle Jean-Michel Maire témoigne. Florent Pagny : chanteur et coach vocal dans The Voice

Le chanteur Florent Pagny, toujours à la pointe côté look et attitude, a eu recours à la greffe capillaire DHI. Sans tabou, il déclarait lui-même dans l’émission C’est à vous, sur France 5 : “Je fais jeune parce que j’ai fait des implants : mes cheveux ont repoussé“. Maxime Derez : chorégraphe et danseur, coach dans Danse avec les Stars

Maxime Derez soufrait d’un complexe capillaire : il voulait remédier à sa chute de cheveux sur la zone frontale. Il s’est tourné vers la greffe de cheveux DHI parce que “le résultat le plus naturel se fait par les implants capillaires”, dit-il. Il justifie son choix en expliquant qu’il voulait “quelque chose qui ne se voit pas, qui suit mon implantation. J’ai trouvé que la méthode DHI est la plus raffinée, la plus sophistiquée et la plus récente en termes d’implants capillaires”. Marc-Olivier Faugiel : journaliste et animateur radio

Marc-Olivier, qui ne dévoile que très peu de choses sur sa vie privée, ne cache pas avoir eu recours à la greffe capillaire. Winslegue : bloggeur et YouTubeur beauté expert en barbeSur sa chaîne YouTube, Winslegue montre pas à pas sa greffe de cheveux. Un feuilleton de sa repousse de cheveux à suivre en direct.

Sachez que la technique DHI s’applique aussi à la greffe de poils de barbe !