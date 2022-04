Sommeil, stress, peau : 3 bonnes raisons de consommer de l’huile de CBD

Parmi les produits bien-être phares du moment, le CBD est une substance qui possèderait plusieurs propriétés bénéfiques pour l’organisme. De la qualité du sommeil à la gestion du stress en passant par l’entretien de la peau, voici 3 raisons pour se laisser tenter par cette solution bien-être naturelle.

Connaissez-vous le CBD ?

Classé aujourd’hui parmi les compléments alimentaires, le CBD (cannabidiol) est un cannabinoïde présent dans le chanvre. A savoir, le CBD n’a pas d’effet psychotrope sur l’organisme contrairement au THC. De plus, la loi française interdit que les plantes utilisées dans les formulations d’huiles de CBD contiennent plus de 0,2 % de THC. Le procédé de fabrication de l’huile de CBD suit le même processus que celui des huiles essentielles. Le CBD est généralement distillé puis infusé dans une huile qui lui servira de support pour son administration ou son application.

1ère raison : un allié pour la qualité de votre sommeil

Selon ses adeptes, l’huile CBD 10% aurait des effets positifs sur l’endormissement et la qualité du sommeil. Comment ? Tout d’abord, en diminuant le stress grâce à ses vertus relaxantes et apaisantes. Il permettrait ainsi de retrouver un sommeil réparateur en luttant contre les difficultés d’endormissement, les réveils en sursaut ou encore les insomnies et la sensation de fatigue au réveil. Ainsi, dans les cas de troubles légers du sommeil, l’huile de CBD pourrait ainsi devenir une alternative à certains traitements médicamenteux.

2ème raison : des propriétés aux vertus anti-stress

Selon certaines études qui restent à confirmer, le CBD aurait montré des effets bénéfiques sur la gestion du stress et de l’anxiété en régulant notamment dans l’organisme le taux de production de sérotonine, une hormone impliquée dans le contrôle de l’humeur. La consommation de quelques gouttes d’huile de CBD permettrait ainsi une meilleur gestion du stress tout au long de la journée que ce soit au travail ou à la maison. Des propriétés qui pourraient s’avérer bénéfiques aux étudiants qui rentrent dans la préparation de leurs examens !

3ème raison : des effets apaisants et régulateurs sur la peau

Autre propriété du CBD, il permettrait de réguler la production de sébum de la peau notamment chez les personnes aux peaux grasses ou mixtes. En effet, une étude publiée dans le Journal of Clinical Investigation en 2014 avait montré son influence sur la prolifération des sébocytes qui entrainent la production de sébum. On lui prête également des actions anti-inflammatoires qui apaiserait l’irritation des peaux sensibles et préviendrait ainsi les rougeurs. L’application de l’huile favoriserait également l’hydratation, le confort de la peau et préviendrait son vieillissement prématuré. Les cheveux ne sont pas en reste. En effet, son application renforce leur brillance et agit comme un film protecteur contribuant à lutter contre les agressions de la vie quotidienne. L’huile de CBD peut également être appliquée sur les ongles afin de les renforcer et protéger les cuticules.

Comment utiliser l’huile de CBD ?

Rien de plus simple : il suffit de déposer quelques gouttes sous la langue, ou bien de les verser dans une boisson ou sur des aliments. La posologie pourra varier selon le produit, le poids de la personne et les effets attendus. Néanmoins, avant de vous lancer dans la consommation de CBD, restez vigilant sur la provenance des produits et leur qualité. Veillez également à en discuter préalablement avec votre médecin traitant. Ce dernier pourrait diagnostiquer d’éventuelles pathologies et identifier de potentielles contre-indications et prévenir certaines interactions médicamenteuses.