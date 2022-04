Le dépistage du cancer colorectal : pour qui et quand ?

D’après l’Institut National du Cancer, le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer en France. Il touche plus de 43 000 personnes et cause 17 000 décès par an. Cette mortalité élevée s’explique par le diagnostic souvent tardif de ce type de cancer. Cependant, quand il est dépisté à temps, les chances de survie sont meilleures. À quelle fréquence faut-il alors se faire dépister ? Quels sont les moyens existants pour faire le dépistage ?

Qui doit faire le dépistage du cancer colorectal ?

Le cancer colorectal est une pathologie très fréquente qui affecte le côlon ou le rectum. Il touche autant la femme que l’homme, mais est plus grave chez l’homme quand le rectum est atteint.

Le dépistage du cancer colorectal est plus recommandé aux personnes âgées de 50 à 74 ans. Avant cette tranche d’âge, ce dépistage n’est pas nécessaire, car le risque de survenue de ce type de cancer est très faible. Après 74 ans, il est conseillé de consulter un médecin traitant si vous ressentez des symptômes particuliers au niveau du colon ou du rectum.

Cependant, si vous avez des antécédents familiaux, n’hésitez pas à vous faire dépister, quel que soit l’âge. Vous pouvez également faire ce dépistage si vous remarquez des symptômes particuliers comme des douleurs abdominales, une modification de la fréquence des selles ou un amaigrissement inexpliqué.

La prise de rendez-vous pour un dépistage du cancer colorectal peut se faire en ligne sur cette page par exemple et à n’importe quel moment de la journée. L’avantage de ces centres est qu’ils disposent de spécialistes compétents qui vous accompagnent efficacement pour le diagnostic, le dépistage et, au besoin, pour les traitements du cancer colorectal.



Cancer colorectal, à quelle fréquence se dépister ?

Le cancer colorectal est une maladie silencieuse. S’il est vite détecté, il peut être soigné dans 90 % des cas. Pour augmenter les chances d’une détection précoce du sang dans les selles, il est recommandé de faire le dépistage tous les 2 ans à partir de 50 ans ou si vous êtes une personne à risque.

Comment faire le dépistage du cancer colorectal ?

Le dépistage du cancer colorectal peut se faire chez soi par un test immunologique ou chez un spécialiste par la coloscopie.

Le test immunologique

Prescrit par le médecin, le test immunologique est très efficace, car il permet de détecter environ 2,5 fois plus de cancers colorectaux.

L’utilisation du test immunologique est simple, car elle ne nécessite qu’un seul prélèvement de selles. Le kit du test immunologique comprend :

un mode d’emploi à lire attentivement,

une fiche d’identification qui sert à restituer le résultat,

un dispositif pour recueillir les selles,

un tube pour prélever un échantillon de selle,

de selle, un sachet de protection,

une enveloppe de retour.

Le test doit être envoyé avec la fiche d’identification 24 heures au plus après la réalisation. Il peut être posté n’importe quel jour de la semaine à l’exception du samedi ou la veille d’un jour férié. Les résultats sont disponibles 15 jours après l’envoi du test.

La coloscopie

La coloscopie est un examen d’imagerie médicale qui consiste à explorer le rectum et le côlon pour détecter la présence de sang dans les selles. Elle est prescrite et réalisée par un gastroentérologue.

Pour réaliser la coloscopie, le spécialiste utilise un coloscope introduit dans l’anus et amené progressivement vers le côlon pour faire son exploration. Au fur et à mesure que le coloscope évolue, le gastroentérologue examine les images et établit un diagnostic en fonction des observations faites.