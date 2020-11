Trois signes qui montrent que vous devez investir dans un déshumidificateur

Le maintien d’une hygrométrie physiologique dans votre lieu de vie ou de travail est indispensable pour préserver votre sante, votre qualité de vie mais aussi prévenir les dommages au niveau du sol, du plafond, des murs et du mobilier. Si une humidité insuffisante (air sec) peut causer des gerçures aux lèvres et des fissures dans les meubles en bois, une hygrométrie élevée fera de votre maison un environnement propice à la prolifération des bactéries et des insectes nuisibles, sans oublier l’exacerbation des réactions allergiques (notamment respiratoires), entre autres inconvénients.

Heureusement, le déshumidificateur pourra rétablir une hygrométrie normale pour vous protéger et protéger votre foyer. Mais comment savoir si vous avez besoin d’un déshumidificateur ? Prêtez attention aux trois signes que nous allons vous expliquer dans cet article.

1. La condensation des fenêtres et des baies vitrées

La condensation au niveau des vitres intérieures et des miroirs reste le signe le plus éloquent d’une hygrométrie élevée. Elle se manifeste par un brouillard ou une vapeur sur la vitre. Attention : si vous disposez d’un humidificateur (climat trop sec) et que vous remarquez une condensation, votre humidificateur est mal réglé ou peut-être est-il surdimensionné pour la pièce à déshumidifier.

Quoi qu’il en soit, une pièce sujette à une hygrométrie trop élevée sera un nid à bactéries, à moisissure, à allergènes et à insectes nuisibles comme les araignées et les poissons d’argent. Si vous n’avez pas d’humidificateur, c’est que le climat dans lequel vous vivez est humide. Il y a également de fortes chances que votre maison ne soit pas correctement isolée. Plus rarement, des remontées capillaires, la présence de la maison dans le passage d’un cours d’eau ou la présence d’humidité dans le ciment de construction de la maison peuvent causer une hygrométrie élevée à long terme.

Quelle que soit la raison de cet excès d’humidité, le déshumidificateur vous permettra de rétablir un niveau d’humidité relative adéquat.

2. Les taches de moisissure au plafond ou dans les coins des murs

Comme la vapeur monte, les problèmes d’humidité dans les salles de bain se retrouvent souvent au plafond ou dans les coins des murs. Les salles de bains qui ne sont pas équipées de ventilateurs efficaces pour détourner la vapeur et l’humidité vers l’extérieur ont le plus souvent des problèmes de moisissures.

Les moisissures peuvent se développer sur le mur, le plafond, sous ou autour des toilettes, ou encore derrière la baignoire ou le cadre de la douche. Des toilettes ou une plomberie qui fuient peuvent également causer des problèmes d’humidité.

Faire fonctionner un déshumidificateur dans ces endroits peut aider, mais n’oubliez pas que si cela est nécessaire, vous devez aller à la racine du problème pour trouver une solution à long terme. Un déshumidificateur réduira la gravité des dégâts causés par l’humidité, mais la cause ne peut être ignorée.

Les autres zones de la maison souvent touchées par l’humidité sont les placards, les garages ou les pièces du sous-sol ainsi que les zones de stockage (buanderie notamment). Vous pouvez également voir des gouttes ou des taches de moisissure sous les fenêtres. Cela peut être dû à des joints de fenêtre défectueux. Dans ce cas, les fenêtres doivent être remplacées, ainsi que les cadres et les tôles d’isolation.

3. Une odeur de moisi ou de renfermé

La présence d’une odeur de moisi dans les sous-sols, les vides sanitaires, les entrées et les garages peut signaler la présence de moisissure et de champignons de type « mildiou ». Les causes possibles vont d’une mauvaise étanchéité des fenêtres ou des portes, de problèmes d’étanchéité de la construction à des sous-sols humides en raison d’une forte infiltration d’eau souterraine.

Chaque fois qu’il y a une odeur de moisi, vous devez rechercher l’emplacement des champignons dans les murs, derrière les plinthes ou au plafond. Le déshumidificateur donne d’excellents résultats sur les spores de moisissure, à condition d’opter pour un déshumidificateur suffisamment puissant pour éliminer les moisissures ainsi que les spores en suspension dans l’air. Il peut être intéressant d’opter pour un purificateur d’air en parallèle pour protéger votre foyer de l’inhalation des particules pathogènes qui peuvent se retrouver dans l’air suite au travail de déshumidification, notamment pendant les premiers jours.