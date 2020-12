Perte d’autonomie : comment vivre dans un logement sur plusieurs niveaux ?

Lorsque la perte d’autonomie arrive suite à l’âge, à un handicap ou à une maladie, la première question est bien souvent “Vais-je pouvoir rester vivre dans mon logement ?”. C’est encore plus source d’angoisse lorsque ledit logement dispose d’un ou deux étages… Rassurez-vous, il existe une foule de solutions pour aménager votre domicile et vous offrir une grande autonomie sans transformer votre salon en chambre ou votre cuisine en salle de bain.

Votre chambre est au 1er étage ? La salle de bain est juste à côté ? Votre conjoint, lui, continue de pouvoir monter et descendre les escaliers à sa guise ? Qu’à cela ne tienne, vous aussi. Faites installer un monte-escalier. Si les personnes à mobilité réduite souhaitent rester vivre chez elle, elles doivent pouvoir continuer d’utiliser l’entièreté de leur logement ou presque. Et c’est bien entendu tout aussi vrai lorsque l’on parle d’un enfant.

Des montes-escaliers qui s’adaptent à chaque logement et à chaque handicap

Désormais, il existe un grand choix de monte-escaliers. Impossible de ne pas trouver le vôtre. Prenons le cas de Handicare-monte-escaliers pour mieux comprendre : elle propose des solutions adaptées à tous, y compris pour les enfants et les personnes en fauteuil roulant.

En fonction de la forme de votre escalier, vous pouvez opter pour un monte-escalier droit ou tournant ; il existe même des modèles adaptés aux escaliers à colimaçon. Idem si votre maison est sur-élevée : choisissez alors un monte-escalier pour l’extérieur. Bien entendu, vous pouvez choisir entre plusieurs coloris et types de revêtement.

De plus, Handicare propose différentes solutions intéressantes qui répondent à la plupart des besoins des personnes:

un monte-escalier avec joystick et télécommande.

la fonction Siège Actif : un monte-escalier intelligent qui vous aide à vous asseoir et vous lever sans devoir vous appuyer sur vos articulations ou vos muscles.

un monte-escalier avec une ceinture ajustable qu’il est possible de bien serrer.

L’achat et la pose d’un monte-escalier peut bénéficier de nombreuses aides financières, que vous soyez propriétaire ou locataire : renseignez-vous auprès de l’ANAH, de l’APA, de SoliHa ou encore, contactez le CCAS de votre commune, votre département et votre région. De plus, la TVA est réduite à 5,5% lorsque le monte-escalier est acheté et posé via un professionnel agréé. Et vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 25 % si votre monte-escalier concerne votre résidence principale, facture à l’appui. Le mieux est encore de débuter par la demande d’un devis !