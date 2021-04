Résidences seniors ou maisons de retraite : comment choisir ?

Lorsque le maintien à domicile n’est plus possible, les personnes âgées et leur entourage peuvent faire le choix d’une entrée en établissement. Le choix entre une résidence seniors et un Ephad va dépendre de plusieurs facteurs, notamment celui de l’autonomie de la personne âgée.

Au cours de ces dernières années, l’offre d’accueil dans les établissements s’est fortement développée et diversifiée afin de pour répondre aux besoins de plus en plus spécifique des seniors. Première différence entre les deux types d’établissements d’hébergement, les résidences seniors ne sont pas médicalisées contrairement aux Ephad. En effet, l’accueil en Ehpad répondra ainsi souvent au besoin de prise la perte d’autonomie de la personne âgée. Ce type d’établissement s’adresse particulièrement aux personnes âgées dépendantes et propose une prise en charge globale permettant d’accompagner les résidents en perte d’autonomie ou atteints par la maladie d’Alzheimer.

Les Ehpad disposent d’un personnel médical (médecins, infirmiers, aides-soignantes) que l’on ne retrouve pas la plupart du temps au sein des résidences seniors. Aujourd’hui, la majorité d’entre eux disposent par ailleurs d’unités dédiées à la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et de ses maladies apparentées.

Les résidences seniors : le choix de l’autonomie

Au contraire, les résidences seniors s’adressent aux personnes âgées autonomes et actives. Elles proposent un véritable compromis entre la sécurité et le confort de la personne âgée. L’entrée au sein d’une résidence senior est souvent motivée par la volonté de conserver ou de retrouver un lien social au sein d’une collectivité sans pour autant abandonner son indépendance grâce à un logement privatif et sécurisé. Les résidents font ainsi de nouvelles rencontres selon leurs affinités et continuent de vivre sans perdre leurs habitudes quotidiennes.

La plupart des résidences proposent à la location des appartements privatifs allant du studio aux logements 3 pièces spécialement conçus pour répondre aux besoins des seniors. Souvent prémeublés et décorés, les appartements disposent, selon les formules choisies, de cuisine aménagées de terrasse ou de balcon, ou encore d’une connexion internet. A titre d’exemple, découvrez découvrez les résidences seniors Les Girandières qui dénombrent aujourd’hui près de 40 résidences services dans toute la France.

Enfin, les résidences seniors proposent tout au long de l’année différentes animations et activités de loisirs. La plupart proposent également aux résidents des prestations de services afin de faciliter leur quotidien : restaurant, conciergerie, tâches ménagères, assistance administrative ou informatique, livraisons à domicile, promenade des animaux domestiques, petit bricolage, entretien du linge, etc.