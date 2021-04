Monoïmaniaque : savon saponifié à froid au Monoï

On dit d’une personne qu’elle est un brin monomaniaque lorsqu’elle fait preuve d’un goût quasiment exclusif pour quelque chose, ou bien qu’elle adopte une habitude de manière extrêmement récurrente ? Alors force est de constater que de notre côté, on est un peu monomaniaque concernant les odeurs des soins cosmétiques qu’on choisit pour notre toilette. C’est bien simple, à chaque fois que vient le moment de choisir un gel douche, on opte pour la fragrance la plus dépaysante possible, ce qui fait que, 9 fois sur 10, on termine sur un incontournable monoï « fleur de tiaré », valeur sûre pour combler une envie d’ailleurs. Peut-on du coup dire qu’on est un peu… monoïmaniaque ?!

Sans doute, et puisqu’il est tout bonnement inutile d’espérer lutter contre cette addiction (en même temps, on ne fait de mal à personne), on préfère au contraire l’alimenter en scrutant la moindre sortie d’un nouveau produit s’appuyant sur le parfum (100% naturel évidemment) de l’ingrédient star de la beauté des polynésiennes. Dans notre radar, la toute nouvelle déclinaison de Soap Rise, l’incontournable savon saponifié à froid créé par la marque de convictions oOlution. Sa créatrice, Anne-Marie Gabelica, a en effet eu la bonne idée d’en imaginer une version estivale au possible, promesse d’une escapade sensorielle dans des atolls turquoises dignes d’un décor de carte postale.

Mais attention, bien plus qu’un simple produit « plaisir », Soap Rise est avant tout un savon, confectionné de manière artisanale, d’excellente qualité. Grâce à sa synergie de 25 huiles végétales (Amande douce, Andiroba, Argan, Baobab, Bourrache, Chanvre, Coco, Colza, fleur d’Oranger, fruit de la Passion, Grenade, Lin, Macadamia, Marula, Melon du Kalahari, Moringa, Noix du Brésil, Olive, Onagre, Perilla, Rose musquée, Sésame, Thé vert, Tournesol et Vanille), il nettoie la peau avec la plus grande délicatesse. Saponifié à froid et surgras, il préserve intactes toutes les qualités nourrissantes et apaisantes de ces huiles premières pression à froid issues de plantes bio ou de cueillettes durables.

C’est bien simple, une fois qu’on y a goûté, on ne peut plus s’en passer. On l’utilise pour la toilette du matin, pour la douche du soir et il nous arrive même de rêver de lui la nuit. Obsessionnel ? Non, juste monoïmaniaque on vous dit !

> Soap Rise oOlution – Savon saponifié à froid – parfum Monoï – 100 g, 8 € (sans pochon) / 10€ (avec pochon) prix conseillés

Tous les produits oOlution sont disponibles en boutiques bio, pharmacies et sur le site www.oolution.com