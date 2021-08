Qu’est-ce que la CFAO dentaire ?

À l’ère du tout numérique, il existe aujourd’hui dans le domaine de l’odontologie une grande diversité de systèmes de radiologie dentaire et de logiciels d’imagerie pour optimiser et faciliter le quotidien des dentistes. Parmi ces solutions figure la CFAO dentaire. Découvrez ici ce dont il s’agit, et son utilité dans le travail des orthodontistes.

La CFAO dentaire : définition, composants et méthodes

Depuis son invention en 1973 par François DURET, la technologie de la Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur (CFAO) a connu une évolution fulgurante et n’a cessé de se perfectionner. En odontologie, elle s’impose désormais comme un concept de travail incontournable.

Définition et composants de la CFAO dentaire

La CFAO dentaire désigne un ensemble de moyens technologiques coordonnés connus sous le nom de CAO et FAO qui servent à enregistrer des données cliniques sous forme numérique (Acquisition), à modéliser virtuellement et à réaliser matériellement des dispositifs médicaux sur mesure. C’est une technologie qui ouvre la voie à de nouvelles options thérapeutiques et qui favorise le développement de nouveaux matériaux. Pour acquérir votre chaîne de CFAO dentaire, cliquez ici afin de choisir un équipement adapté à vos besoins en matière de performances, de compatibilité et d’ergonomie.

En ce qui concerne les composants, une CFAO complète est constituée de 4 maillons distincts, séparés l’un de l’autre par des interfaces. Le premier maillon est celui de l’acquisition des données par numérisation et traitement. Le second est la CAO qui permet d’obtenir le modèle virtuel qui s’affiche à l’écran après la phase de la numérisation. La FAO est le troisième maillon de la chaîne. Son rôle consiste à matérialiser physiquement l’objet virtuel créé par la CAO. Le quatrième maillon et dernier composant de la chaîne est la Machine-Outil à Commande Numérique (MOCN) qui se charge de la fabrication par soustraction ou par addition de l’objet.

Méthodes d’application de la CFAO

Trois méthodes essentielles peuvent être retenues pour l’application de la chaîne CFAO dentaire. Il s’agit de :

la CFAO directe

la CFAO semi-directe

la CFAO indirecte

Avec la CFAO directe, un praticien peut réaliser en une seule séance et dans son cabinet une prothèse. De l’empreinte optique intrabuccale à la fabrication de la restauration, tout se traite sur place. Quant à la CFAO semi-directe, elle requiert un peu plus de temps. Le procédé passe par au moins une séance au cabinet dentaire, avec la possibilité que l’acquisition réalisée par le praticien soit traitée sur place ou transmise à un laboratoire ou un centre d’usinage pour la CAO.

Pour ce qui est de la CFAO indirecte, toutes les étapes de la chaîne sont externalisées. Cette méthode nécessite la réalisation d’une empreinte classique chimico-manuelle par le praticien qui sera ensuite transmise au centre d’usinage ou au prothésiste.

Ainsi, les méthodes semi-directe et indirecte exigent l’intervention des laboratoires ou des centres d’usinage pour la confection de restaurations complexes. En effet, ces structures possèdent les outils adéquats pour effectuer plus simplement un travail relativement difficile à réaliser en cabinet.

Les avantages de la CFAO dentaire

Il existe une multitude d’avantages liés à l’adoption de la technologie moderne de la chaîne CFAO dentaire.

Ce système favorise aujourd’hui l’amélioration des anciennes solutions thérapeutiques et ouvre la voie à de nouvelles alternatives. Mieux qu’avec les procédés classiques, chaque praticien peut disposer désormais de blocs de matériaux de tout genre (blocs de matériaux de pleine teinte, dégradés direction unique ou multi direction) lui permettant de travailler avec plus d’efficacité et de précision.

Pour le praticien, la CFAO implique généralement un travail beaucoup plus rapide, un gain majeur de temps, de confort, de productivité, de rentabilité, de régularité et de traçabilité. De plus, il lui permet de disposer d’un arsenal thérapeutique plus enrichi, ce qui aide à améliorer son image de marque et la satisfaction de ses patients.

Pour le patient, le concept de la CFAO garantit avant tout de meilleurs soins dentaires avec une restauration plus esthétique, biocompatible, biomimétique et plus précise. À cela s’ajoutent le confort de la thérapie et le coût réduit des prestations, grâce au raccourcissement des délais et à la diminution des ressources humaines indispensables à la fabrication des restaurations.