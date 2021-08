Mutuelle santé : êtes-vous sûr de payer en fonction de vos besoins ?

La mutuelle santé est une solution vers laquelle se tournent de plus en plus de personnes. L’objectif est de réduire dans la mesure du possible certains frais liés aux soins de santé. Seulement, si vous ne souscrivez pas au bon contrat de mutuelle, vous pouvez vous retrouver à payer des sommes excessives, parfois peu adaptées à vos besoins. Comment ne pas en arriver là ?

Utiliser un comparateur pour souscrire une mutuelle selon vos besoins

La mutuelle santé est une forme d’assurance qui a pour but, selon la formule, de prendre en charge tout ou partie de vos frais de santé non pris en compte par la Sécurité sociale. Elle n’est en général pas liée à vos revenus de salarié, contrairement à la Sécurité sociale. Cependant, souscrire une mutuelle santé n’est réellement intéressant et financièrement avantageux que si celle-ci est adaptée à vos besoins.

C’est pourquoi nous vous conseillons d’utiliser le comparateur d’assurance itandi.fr, afin de vous faire une idée du coût de votre mutuelle santé selon vos besoins. À la faveur du comparateur, vous confrontez en ligne une dizaine de contrats dans le but de choisir celui le plus en phase avec vos moyens et vos besoins en couverture. Il s’agit d’une solution simple et surtout fiable, vous permettant de comparer les offres de plusieurs courtiers, assureurs et mutualistes proposant les meilleures offres du marché. La solution du comparateur est la plus efficace pour trouver rapidement l’offre qui fera vos affaires.

Choisir une mutuelle selon ses besoins : quelques conseils

En dehors de l’option du comparateur, pour que votre contrat de mutuelle santé vous soulage financièrement, vous devez tenir compte de certains paramètres.

Votre situation familiale

Il s’agit d’une modalité importante. Assurez-vous de savoir si vous souhaitez que la garantie couvre ou non les membres de votre famille. De fait, c’est la composition du foyer qui déterminera vos nécessités sur le plan sanitaire. Alors qu’un couple avec enfants optera pour une couverture santé familiale, un autre sans enfant fera davantage d’économies avec une formule pour deux.

Votre budget

Le critère du budget tombe sous le sens. Ici, il s’agit de définir combien vous êtes à même de consacrer à votre mutuelle santé, selon vos revenus. Par opposition à la Sécurité sociale, le tarif d’une complémentaire santé est variable. Il est tributaire du niveau de prise en charge, et en conséquence des remboursements proposés. C’est assez simple, car vous n’avez qu’à signer un contrat selon le niveau auquel vous jugez opportun de protéger votre santé.

La situation professionnelle

Ce n’est peut-être pas le critère de choix qui vient aussitôt à l’esprit. Pourtant, votre situation professionnelle peut vous permettre d’économiser sur votre mutuelle santé, selon votre statut et votre régime d’appartenance surtout. De fait, selon le niveau de risque de votre métier, vos dépenses en mutuelles peuvent être conséquentes.

Ce détail n’échappe clairement pas aux compagnies d’assurance et autres organismes spécialisés. Si vous êtes un ouvrier par exemple, il va sans dire que vous présentez plus de risque d’accidents et d’hospitalisation qu’un rédacteur web indépendant. En même temps, ce dernier peut s’attendre à investir davantage dans les dépenses en optique, contrairement à un artisan.

L’âge

Si vous atteignez une certaine limite d’âge ou êtes proche d’être senior, attendez-vous à payer plus cher votre mutuelle. Les assureurs considèrent que les seniors et les personnes atteintes de certaines maladies sont des profils à risque. Selon votre situation géographique, vous pourrez aussi faire des économies sur votre mutuelle santé.