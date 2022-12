Quelles options pour arrêter la cigarette ?

Bien que la plupart des fumeurs soient pleinement conscients des risques potentiels du tabac, la décision de renoncer à cette habitude peut parfois être une épreuve pénible. La cigarette crée non seulement une dépendance incroyable, mais elle est aussi la première cause de divers problèmes pour la santé. Cependant, si la volonté d’arrêter la cigarette est vraiment forte, certaines mesures peuvent être prises pour mettre toutes les chances de votre côté. Les stratégies et les méthodes adaptées à l’arrêt du tabac sont essentielles pour garantir un succès durable. Cet article vous dévoilera les mesures préventives qui vous accompagneront dans votre démarche pour arrêter la cigarette.

Le tabagisme et ses conséquences sur la santé

Le tabagisme est aujourd’hui un problème de santé publique majeur aux conséquences dévastatrices, tant pour les fumeurs que pour les personnes exposées à la fumée secondaire. Depuis longtemps, la cigarette est connue comme la principale cause de certaines des maladies les plus graves, notamment le cancer, les BPCO et les accidents vasculaires cérébraux. Selon une estimation récente de l’Institut français du cancer, plus de 70 000 personnes en France meurent chaque année de maladies liées au tabagisme et des milliers de non-fumeurs meurent chaque année à cause de l’exposition à la fumée secondaire.

Plus de 85 % de tous les cas de cancer du poumon et un risque au moins deux fois plus élevé d’accidents vasculaires cérébraux et de maladies cardiovasculaires peuvent être attribués au tabagisme. Parmi les affections courantes des fumeurs figure la bronchite chronique obstructive, qui se manifeste le plus souvent par une inflammation chronique des voies respiratoires et entraîne parfois une invalidité de longue durée. Les effets nocifs de l’exposition à la fumée sur le cerveau et le psychisme ont été amplement reconnus. Les fumeurs courent un risque nettement plus élevé de développer une dépression, des troubles anxieux, une démence, et même d’augmenter plusieurs fois leur risque de suicide.

Les différentes méthodes du sevrage tabagique

Certes, le tabagisme est un phénomène extrêmement délicat à arrêter. Cependant, de nombreux fumeurs ne savent pas qu’il existe des ressources utiles qui peuvent rendre le processus beaucoup plus facile. La plupart des fumeurs qui essaient d’arrêter de fumer agissent sans soutien extérieur, mais le taux de réussite pour ce groupe n’est que de 4 à 5 %. Les experts en toxicomanie affirment que de nombreux fumeurs qui réduisent leur consommation de tabac et arrêtent lentement finissent souvent par se tromper eux-mêmes et par prolonger la dépendance psychologique. En conséquence, la meilleure solution est un arrêt complet du jour au lendemain. La majorité des fumeurs qui essaient d’arrêter progressivement se retrouvent en situation de rechute. Cependant, il existe de nombreuses aides conçues pour aider les gens à arrêter définitivement la consommation de tabac.

Le remplacement de la nicotine et les médicaments disponibles

Les produits de remplacement de la nicotine, tels que les patchs, les gommes à mâcher ou les pastilles, aident les utilisateurs à se sevrer de la cigarette en délivrant lentement de la nicotine et en réduisant les symptômes de manque. D’autres médicaments sous forme de comprimés peuvent également atténuer les symptômes de sevrage, mais ils risquent des effets secondaires graves et ne peuvent être pris ou prescrits que par un médecin. Ces médicaments ne sont pas remboursés par l’assurance maladie standard, ce qui constitue un autre obstacle pour ceux qui cherchent de l’aide.

Les cigarettes électroniques sont de plus en plus populaires, les utilisateurs recherchant une alternative moins nocive aux cigarettes traditionnelles. Cependant, ces dispositifs ne sont pas exempts de risques. Les e-cigarettes sont un moyen de sevrage contesté, en raison du manque de réglementation des ingrédients et des niveaux de nicotine des liquides. En outre, les e-cigarettes peuvent libérer des niveaux de nicotine différents selon la conception de l’appareil, ce qui empêche les utilisateurs de contrôler la quantité de leur consommation. Selon certaines recherches, l’utilisation de cigarettes électroniques sans nicotine peut réduire la consommation de cigarettes dans certaines conditions.

La thérapie de groupe

Les programmes de thérapie de groupe pour l’arrêt du tabac ont de grandes chances de succès. Ils sont par exemple proposés dans les centres de désaccoutumance au tabac et suivent une approche scientifique. Le groupe apporte un soutien aux participants et crée une atmosphère de pression qui encourage les participants à suivre le programme. Jusqu’à présent, les personnes inscrites doivent payer elles-mêmes une partie de la thérapie. Pour participer au programme, vérifiez auprès de votre mutuelle de santé les subventions offertes. Les économies ne tarderont pas à se faire sentir après l’arrêt de la cigarette ; en moyenne, les fumeurs constatent un retour sur investissement au bout de six semaines. Par ailleurs, de nombreux sites comme Stop Cigarette peuvent vous donner des conseils pertinents.

Les autres méthodes de substitution pour arrêter le tabac

Les méthodes alternatives de sevrage tabagique peuvent être controversées, mais certaines d’entre elles peuvent constituer un complément précieux aux traitements traditionnels de substitution de la nicotine. Par exemple, l’acupuncture et l’hypnose ont été étudiées comme traitements potentiels de la dépendance à la nicotine. Bien que leur efficacité n’ait pas encore été prouvée, des études suggèrent que l’acupuncture et l’hypnose peuvent réduire l’envie de fumer. Bien que ces méthodes alternatives soient populaires pour arrêter de fumer, aucune preuve scientifique ne vient étayer leur utilisation. Les chercheurs conseillent aux gens de ne pas dépenser leur argent dans des méthodes coûteuses qui pourraient ne pas fonctionner, et qui font souvent de la publicité en utilisant des demi-vérités et des taux de réussite gonflés.

La motivation est la clé du sevrage tabagique

De nombreux fumeurs ne sont pas conscients de tous les risques liés à la consommation du tabac. Il s’agit notamment des risques de nuire à leur propre santé, de mettre à mal les membres de la famille et les amis qui ne fument pas, et de ressentir une dépendance à l’égard d’une drogue. Certaines personnes peuvent essayer de faire pression sur les fumeurs et de les inciter à arrêter la cigarette, mais cette tentative n’a généralement que peu d’effet et peut même entraîner une augmentation de la consommation de tabac.

Malgré la tendance générale, les symptômes de sevrage associés à l’arrêt du tabac sont rarement aussi graves que les fumeurs l’imaginent. En fait, la plupart des symptômes physiques de sevrage disparaissent après seulement 4-6 semaines. La majorité de l’intensité est généralement exagérée par les fumeurs qui ne sont pas encore passés par le processus eux-mêmes.

De multiples tentatives sont souvent nécessaires pour arrêter la cigarette, et certaines personnes ne parviennent à arrêter avec succès qu’au bout de 5 à 10 essais. Rappelez-vous simplement d’être cohérent dans vos efforts et de ne pas abandonner en cas de rechute précoce. La rechute n’est pas un signe d’échec, mais fait simplement partie du processus pour de nombreuses personnes. Cependant, avec suffisamment de détermination et une bonne compréhension du fonctionnement de la dépendance, tout le monde peut abandonner la cigarette définitivement.

L’arrêt du tabac contribue à la réduction du risque de crise cardiaque

Bien que le lien entre le tabagisme et les problèmes de santé soit connu depuis un certain temps, la recherche continue de suggérer que l’un des plus grands avantages de l’arrêt du tabac est la diminution du risque de crise cardiaque. Une étude récente a révélé que 50 % des décès liés au tabagisme surviennent dans la tranche d’âge des 35 à 69 ans. Cependant, seulement 60 % des fumeurs vivent jusqu’à l’âge de 70 ans, et 25 % d’entre eux vivent jusqu’à l’âge de 80 ans ou plus. En revanche, 80 % des non-fumeurs vivent jusqu’à 70 ans et 59 % jusqu’à 80 ans.

Le risque d’infarctus revient à la normale chez les ex-fumeurs 5 ans seulement après l’arrêt du tabac. Par conséquent, l’arrêt du tabac peut jouer un rôle important dans la réduction du risque de souffrir d’un accident cardiaque, ce qui en fait une décision sage qui pourrait potentiellement sauver des vies. En profitant des nombreuses ressources disponibles et des systèmes de soutien adaptés aux fumeurs qui veulent réussir leur sevrage, les individus peuvent tirer le meilleur parti de cette occasion inestimable d’améliorer leur santé cardiovasculaire.