Que faire contre les pellicules ?

Vous avez des pellicules ? Ne paniquez pas. Les pellicules sont un problème très courant et il existe une solution. Dans cet article, nous allons tenter de répondre à toutes les questions que vous vous posez à ce sujet : quels sont les types de pellicules et, surtout, comment s’en débarrasser une fois pour toutes ? On en parle.

Comment reconnaître son type de pellicules ?

On distingue deux types de pellicules : les pellicules sèches et les pellicules grasses.

Les pellicules sèches apparaissent sur toute la surface de la tête, sous forme de fines pellicules sèches et blanchâtres, non attachées au cuir chevelu, qui se détachent facilement et reposent placidement sur les épaules. Les cheveux d’une personne atteinte de ce type de pellicules sont plutôt ternes. Si elles ne sont pas traitées correctement, les pellicules sèches peuvent être très difficiles à éliminer (ou peuvent même se transformer en pellicules grasses).

Les pellicules grasses affectent quant à elles les zones où il y a plus de sébum (principalement sur la partie antérieure du cuir chevelu), c’est pourquoi on les appelle aussi pellicules séborrhéiques. Elles se présentent sous la forme de flocons jaunâtres plus gros et plus épais (parfois recouverts d’une couche de sébum), qui sont collés au cuir chevelu et ne se détachent pas facilement. Ce type de pellicules peut provoquer une inflammation, des démangeaisons et des rougeurs du cuir chevelu. L’élimination des pellicules grasses doit également être effectuée correctement, afin de ne pas aggraver le problème.

D’autres affections telles que le psoriasis ou la dermatite séborrhéique peuvent ressembler à des pellicules, mais nécessitent des traitements différents. Si vous constatez que même en utilisant un bon shampooing antipelliculaire, les désagréments persistent et ne disparaissent pas, consultez un dermatologue qui pourra évaluer votre cas et vous recommander d’autres produits ou traitements antipelliculaires.

Faut-il utiliser un shampoing antipelliculaire ?

Un bon shampooing antipelliculaire contiendra des ingrédients actifs spécifiques pour éliminer les pellicules, qui visent à empêcher la croissance des champignons, à aider à se débarrasser des flocons, etc. Il est préférable de se tourner vers un shampoing antipelliculaire de pharmacie ou parapharmacie plutôt que recourir aux shampoings de grandes surfaces. On trouve aujourd’hui des shampoings antipelliculaires à prix abordables en parapharmacie. Vous pouvez vous diriger vers les parapharmacies BOTICINAL pour accéder à une large gamme de produits antipelliculaires.

Le shampooing antipelliculaire qui vous convient le mieux dépend de la gravité de votre “état pelliculaire”. Les principaux ingrédients d’un shampooing antipelliculaire (un ou plusieurs d’entre eux combinés) sont : des antifongiques (pyrithione de zinc, sulfure de sélénium, kétoconazole, etc.), des anti-inflammatoires, des tensioactifs, des kératolytiques (acide salicylique), des astringents, des agents anti-séborrhéiques, de la glycérine, etc. Il est important de toujours bien respecter les recommandations de la marque du shampooing (en termes de fréquence, de temps que vous pouvez garder sur votre tête avant de rincer, etc.). Si vous constatez que le shampooing antipelliculaire a cessé d’agir, changez de shampooing. Si le shampooing aggrave le problème (irritation, démangeaisons, sécheresse…), arrêtez immédiatement de l’utiliser.

Combinez l’utilisation d’un shampooing antipelliculaire avec un shampooing normal et doux (respectant le pH de la peau du cuir chevelu). Lorsque vous vous lavez les cheveux, faites des mouvements circulaires en douceur, sans frotter trop fort le cuir chevelu, et rincez-les soigneusement à l’eau tiède. Il est important qu’il ne reste aucun résidu de shampooing, car cela ne contribuera pas à résoudre le problème, au contraire. Le séchage doit également être doux : d’abord avec une serviette (sans frotter), puis il est préférable de laisser sécher à l’air libre ou, si vous devez utiliser un sèche-cheveux, à l’air tiède ou froid.

______________________________

Nous espérons que vous viendrez à bout de vos pellicules grâce à nos quelques conseils. Si l’utilisation d’un shampoing antipelliculaire ne suffit pas à traiter votre problème, tournez-vous vers un dermatologue. Les délais pour obtenir un RDV étant très longs, nous vous conseillons d’anticiper et à prendre RDV au plus tôt.