Quand faire appel à un aide-soignant à domicile ?

Face à la perte d’autonomie, il est parfois nécessaire de mettre en place différentes aides quotidiennes afin de maintenir à son domicile une personne âgée ou malade. Qu’il s’agisse de ménage, d’hygiène ou encore de soins médicaux, différentes solutions existent afin de retarder une entrée dans un établissement d’hébergement. Votre médecin généraliste peut, par exemple, vous prescrire des soins à domicile réalisés par un ou plusieurs professionnels de santé. Sachez que pour exercer un emploi d’aide-soignant ou d’infirmier dans un service de soins, un diplôme d’état est obligatoirement nécessaire.

Comment faire appel à un service de soins infirmiers à domicile ?

Afin de faire face à un handicap, une maladie chronique ou à la perte d’autonomie d’une personne âgée de plus de 60 ans, l’intervention d’un SSIAD (services de soins infirmiers à domicile) peut être prescrite par un médecin généraliste afin de dispenser des soins quotidiens dont le coût seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.

A savoir, les professionnels du SSIAD interviennent en coordination avec les autres acteurs du soin tels que les médecins, les kinésithérapeutes ou encore les aides à domiciles. Le nombre d’interventions peut varier selon les situations et les besoins.

Les différentes missions d’une aide-soignante à domicile

Ce professionnel de santé, diplômé d’Etat, exerce son métier en tant que salarié au sein d’un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD). Contrairement à un aide-soignant en EHPAD, il intervient au sein même du domicile du patient et participe ainsi à maintenir son autonomie en réalisant divers soins d’hygiène et de confort.

Parmi ces derniers : l’aide ou la réalisation de la toilette, l’aide à l’habillage et au déshabillage ou encore l’aide au lever et au coucher. Ces soins sont réalisés en parallèle de ceux prodigués par l’infirmier qui est notamment en charge de la dispensation des médicaments et des injections.

L’aide soignante exerce aussi un rôle de prévention auprès du patient en rapportant l’évolution de son état de santé, de son alimentation et son hydratation mais également en surveillant le matériel et ses conditions de vie. Il est en lien avec l’infirmière coordinatrice qui pourra éventuellement prévenir les proches ou faire intervenir le médecin traitant.

L’aide soignant est enfin à l’écoute de son patient afin de mieux appréhender ses besoins et d’intervenir sans trop bousculer ses habitudes de vie.

Comment faire pour contacter le SSIAD de son secteur ?

Si vous votre médecin traitant vous a établi une prescription médicale, vous pouvez contacter directement le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) dont dépend votre secteur géographique. Pour identifier votre SSIAD, rendez vous sur l’annuaire du portail national d’information pour les personnes âgées : https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/annuaires-et-services.

A savoir, les capacités de prise en charge par les SSIAD restent souvent limitées sur leur zone d’intervention. Il se peut que l’on vous propose de vous inscrire sur une liste d’attente. Dès que le SSIAD sera en mesure de vous prendre en charge, une infirmière coordinatrice rentrera en contact avec vous afin de fixer un 1er rendez-vous qui lui permettra d’évaluer vos besoins et de vous proposer un plan d’interventions adapté.

Combien coûte l’intervention du SSIAD ?

Les interventions des SSIAD prescrites par le médecin traitant sont directement prises en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie. Il n’y a pas d’avance de frais à ni de dépassement d’honoraires à régler.

Le saviez-vous ?

Afin de venir en soutien au domicile même des personnes et des familles touchées par la maladie d’Alzheimer, certains SSIAD proposent l’intervention d’une équipe spécialisée Alzheimer (ESA). Ces professionnels dédiés interviennent lorsque la maladie est à un stade léger et modéré afin de prolonger autant que cela est possible le maintien au domicile. Pour savoir si le SSIAD de votre zone géographique dispose d’une équipe spécialisée Alzheimer, vous pouvez également consulter l’annuaire du portail.