Lapacho, pour préserver votre santé vasculaire

A 4000 mètres d’altitude, dans la Cordillère des Andes pousse un arbre sacré pour les Amérindiens. Ses nombreuses propriétés bienfaisantes pour l’organisme lui ont donné le surnom de « l’arbre aux mille vertus ». Cet arbre protège, entre autres, la santé vasculaire. Il s’agit du « Pau d’Arco » ou encore le « Lapacho » dont la floraison rose et mauve fait de cet arbre de 40 mètres de haut, une des nombreuses merveilles de la nature.

Un arbre aux mille vertus

Le Lapacho est reconnu depuis des millénaires pour les nombreuses propriétés médicinales et thérapeutiques qu’il possède. Ce sont les Incas qui furent les premiers à s’en servir pour se prémunir de certaines maladies et pour renforcer leur système immunitaire. En effet, le lapacho détient des propriétés antivirales, antimicrobiennes et antiparasitaires. Cet arbre aux mille vertus est aussi un merveilleux anti-stress, il propose donc une alternative naturelle pour prendre soin de sa santé au quotidien.

Quelle partie de l’arbre est prélevée ?

La partie dont est tirée la substance active appelée le lapacho se trouve à l’intérieur de l’écorce de l’arbre. Plus précisément de l’aubier. L’aubier transporte la sève depuis les racines jusqu’au sommet de l’arbre. C’est cette partie qui est riche en minéraux, oligo-éléments et principes actifs. Elle se renouvelle régulièrement pour conserver toutes ses propriétés. L’aubier est récupéré, coupé en fines lamelles, broyé et mis en gélules pour une question de facilité d’utilisation et de praticité.

Comment le lapacho préserve la santé vasculaire ?

Dans nos vies modernes, nombreuses sont les personnes qui sont soumises au stress, au manque d’activité physique et à la pression de manière générale. Ces facteurs peuvent être à l’origine d’une hypertension et mettre la santé vasculaire en danger. Le lapacho va avoir une action combinée sur ces différentes problématiques. En effet, il va permettre de réguler le stress et le cortisol grâce au magnésium et au zinc. Le chrome qu’il contient va également apporter un effet “coup de fouet” et redonner de l’énergie. Les effets de la malbouffe et du manque d’exercice sont combattus par l’arbre aux mille vertus puisqu’il aide à faire baisser le taux des triglycérides, lipides complexes, le cholestérol total dans le sang.

Dans quel autre cas l’utiliser ?

Le lapacho peut également être utilisé dans de nombreux cas.Ses propriétés anti-inflammatoires peuvent aider à soulager les infections de l’hiver, et les maladies inflammatoires en général, en boostant le système immunitaire.Grâce à ses propriétés antibactériennes et fongiques, il contribue à soulager les problèmes de types urinaires.

Il permet de lutter contre les problèmes de peau comme l’eczéma par exemple ou encore le psoriasis. Le lapacho aide également à la digestion.