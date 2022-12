Comment faire face aux maux de tête pendant l’hiver ?

Lorsque l’hiver s’installe, le froid et l’humidité fragilisent l’organisme et favorisent les états grippaux et la fatigue. Les maux de tète et les migraines sont alors fréquents et viennent impacter notre vie quotidienne. Petits tour d’horizon des solutions médicamenteuses mais également naturelles pour affronter ces petits tracas hivernaux.

Les solutions médicamenteuses

Les solutions médicamenteuses sont désormais connues. Il s’agit des médicaments antalgiques comme le paracétamol (Doliprane, Dafalgan ou Efferalgan), ou encore de l’aspirine ou bien de l’ibuprofène (nurofenflash). Avant de prendre ces médicaments, prenez conseil auprès de votre pharmacien et respecter la posologie et les contre-indications détaillées par la notice du médicament. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin traitant. Attention par ailleurs, certains médicaments comme l’ibuprofène ne doivent pas être pas utilisés chez la femme enceinte ou en cas d’infection par le Covid 19.

Si ces traitements médicamenteux sont souvent efficaces, il existe également des astuces et des solutions naturelles contre les maux de tête.

Des petites astuces souvent efficaces

Le saviez-vous ? Une mauvaise hydratation favorise l’arrivée de maux de tête et autres céphalées. En hiver, nous pouvons perdre de vue le besoin boire régulièrement, notamment après un effort physique. Les maux de tête peuvent être alors un signal de notre organisme pour nous avertir de sa déshydratation. Lorsque cela se produit, prenez un grand verre d’eau et mettez vous au repos. A ne pas oublier, il est recommandé de consommer en moyenne 1,5 litre d’eau par jour.

Autre astuces contre les maux de tête, l’utilisation d’une poche de glace ou d’une serviette enveloppant des glaçons. Certains types de maux de tête peuvent en effet s’atténuer grâce aux effets vasoconstricteurs et analgésiques du froid qui permet ainsi de réduire le flux sanguin et donc la douleur.

Et pourquoi pas les huiles essentielles ?

Certaines huiles essentielles peuvent constituer une alternative naturelle contre les petits maux du quotidien. Contre les migraines légères à modérées, les huiles de menthe poivrées et de lavande s’avèrent souvent efficaces. Leur application en massage (deux ou trois goutes suffisent) viennent participer à réduire les tensions du corps en cas de fatigue et de stress. Attention ces huiles sont déconseillées aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 12 ans.