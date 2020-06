Le vibro shaper : affinez votre silhouette à moindre effort

Si vous avez déjà mis les pieds dans une salle de sport, vous avez très certainement déjà vu différents appareils, et notamment des plateformes vibrantes. Ces dernières sont en effet très appréciées pour les bienfaits qu’elles procurent, car elles permettent de travailler l’ensemble des muscles. On vous dit tout dans cet article !

Qu’est-ce qu’une plateforme vibrante ?

Une plateforme vibrante fonctionne selon un système de micro-vibrations et d’oscillations générées par une plaque sur laquelle vous prenez position. Selon les machines, et le réglage que vous choisissez, ces vibrations, entre 30 et 50 par seconde, varient entre 20 Hz et 60 Hz, avec une amplitude entre 0 et 15 mm.

Les adeptes de sport apprécient tout particulièrement les plateformes vibrantes car elles permettent de travailler et de tonifier différentes parties du corps, et ce, quasiment sans effort ! En effet, les vibrations vont solliciter les muscles qui se contractent plus ou moins selon l’amplitude. Vous pouvez ainsi utiliser une plateforme vibrante selon vos objectifs, mais aussi selon votre taille et votre poids, pour un effet optimal. Cliquez ici pour en savoir plus sur les plateformes vibrantes.

Les avantages d’une plateforme vibrante

Une plateforme vibrante va vous permettre de travailler différentes parties de votre corps, des fessiers aux abdominaux, en passant par les triceps, c’est un appareil complet ! Il faut savoir que plusieurs études ont mis en lumière les atouts des plateformes vibrantes, qui peuvent offrir les mêmes résultats qu’une pratique « classique » de sport avec deux fois moins de temps ! Il est conseillé d’effectuer des séances trois ou quatre fois par semaine, d’une durée de 30 minutes.

En pratiquant régulièrement, vous allez rapidement constater les effets sur votre corps qui va être raffermi et tonifié. En effet, avec les vibrations et les accélérations qui stimulent vos muscles, ces derniers vont gagner en puissance mais aussi en endurance. Pour cela, vous devez varier les exercices et les postures, selon les objectifs bien-sûr que vous vous serez fixé. Vous allez ainsi pouvoir faire :

Des squats : vous devez écarter vos pieds de la largeur de votre bassin, fléchir les genoux puis descendre sans que ces derniers ne dépassent vos orteils. Pensez à rentrer le ventre et à garder le dos droit. Pour les adeptes de sport, vous pouvez utiliser des poids dans vos mains.

Des flexions ciseaux : vous posez un pied sur la plateforme et vous laissez l’autre au sol. Vous faites ensuite un mouvement de bas en haut en appuyant sur la jambe placée sur la plateforme.

Des dips : vous placez vos mains sur la plateforme, de sorte à ce qu’elles soient derrière vous. Vous allez devoir monter et descendre à la force de vos bras, votre dos va également être renforcé.

Des abdominaux : vous allez vous assoir sur le plateau de sorte à ce que vos bras et vos jambes soit ramenées vers vous. En restant en appui sur vos fessiers, vous allez étendre vos jambes puis tenir la position. Vous les ramenez vers vous en surveillant votre respiration. Vous pouvez complexifier l’exercice en utilisant un ballon.

Des pompes : c’est un classique mais encore plus efficace avec une plateforme vibrante. Pensez à bien inspirer lorsque vous fléchissez, et à expirer en remontant.

Des séances de gainage avec la planche : un autre classique, mais terriblement efficace pour renforcer la ceinture abdominale. Vous devez poser vos avant-bras sur la plateforme, avec les paumes bien à plat, puis tendre vos jambes en gardant votre dos bien droit et en rentrant le ventre.

Vous devez prendre soin de bien choisir votre plateforme vibrante, notamment au niveau de sa puissance mais aussi de ses dimensions afin qu’elle soit bien adaptée à votre corpulence.

En plus d’affiner et dessiner vos muscles, vous allez également éliminer des toxines et perdre du poids grâce à une plateforme vibrante. Cette dernière permet en outre de favoriser la circulation sanguine et d’évacuer le stress accumulé, un autre bon point !

Avec des séances régulières, vous améliorez ainsi votre bien-être et votre équilibre. De manière générale, une plateforme vibrante permet d’augmenter la densité des os, elle joue par ailleurs un rôle de prévention dans la lésion des os. Alors prenez de bonnes résolutions et faites du sport à l’aide d’une plateforme vibrante !