Piluliers de médicaments : une meilleure observance des traitements

Lorsque l’on est atteint d’une ou plusieurs maladies chroniques, le nombre de médicaments à prendre chaque jour peut vite devenir très conséquent. La bonne observance des traitements médicamenteux prescrits est alors primordiale. Que l’on soit malade, proche aidant ou encore infirmier, l’utilisation d’un pilulier de type semainier permet d’éviter les erreurs et les oublis de prises au quotidien.

Tous vos traitements rassemblés en un même endroit

Concrètement, un pilulier est une boîte à médicaments dotée de plusieurs compartiments correspondant à chaque traitement et horaire de prises. Il existe différents types de piluliers : journalier, semainier et mensuel. Par exemple, dans le cas du semainier, les compartiments journaliers sont découpés selon les différents horaires de prise possibles pour vous rappeler de prendre vos médicaments au lever, en journée, en soirée ou au moment du coucher. Le pilulier semainier rassemble ainsi l’intégralité de vos cachets en un même endroit et vous permet de mieux gérer votre prise de médicaments.

A qui s’adressent les piluliers de médicaments ?

Si vous ou un de vos proches êtes atteints d’une ou plusieurs affections de longues durées (ALD), le nombre de médicaments prescrit au quotidien peu t rapidement devenir important mais aussi évoluer fréquemment dans le temps. De même lorsque l’on avance en âge, certaines pathologies nécessitent la prise de plusieurs gélules et comprimés chaque jour.

Ainsi, la mise en place d’un pilulier vous permet d’éviter les oublis ou encore un éventuel surdosage et cela malgré une vue défaillante ou l’apparition de troubles de la mémoire. En effet, chaque compartiment du pilulier correspond à un horaire de prise et évite ainsi un oubli ou de prendre un comprimé en double.

Une meilleure observance médicamenteuse

A savoir, l’objectif principal de cet accessoire paramédical est de favoriser l’observance médicamenteuse et donc de renforcer l’efficacité des traitements prescrits par vos différents médecins. Ainsi, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la proportion de patients atteints de maladies chroniques, d’affections cardiovasculaires ou encore de dépression qui respectent leur traitement, n’est que de 50 % en moyenne dans les pays développés (Source OMS – https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr54/fr/).

« L’observance insuffisante est la raison principale pour laquelle les patients ne retirent pas tous les bienfaits qu’ils pourraient attendre de leurs médicaments. Elle entraîne des complications médicales et psychosociales, diminue la qualité de vie des patients, augmente la probabilité de développer des pharmacorésistances et provoque un gaspillage des ressources, déclarait notamment le Dr Derek Yach, Directeur exécutif, Maladies non transmissibles et santé mentale d l’OMS.

Néanmoins, ce manque d’observance n’est pas forcement volontaire de la part des patients. En effet, certains troubles de la mémoire ou de la dextérité peuvent augmenter le risque d’oubli ou de surdosage. C’est pourquoi, l’utilisation d’un pilulier peut contribuer à améliorer considérablement la qualité de vie des ces patients, notamment ceux atteints de maladies longues durée, mais aussi celle de leur entourage, tout en contribuant à une meilleure efficacité du traitement et en réduisant les risques d’hospitalisation.

Plus de confort et de sécurité au quotidien

Si l’utilisation d’un pilulier semainier permet de s’assurer que la prise des traitements s’effectue aux bons dosages et aux heures prescrites par le médecin, ce dispositif permet également d’organiser et de préparer la prise pour plusieurs jours. Un gain de temps et de confort pour le patient et ses proches qui n’ont plus qu’à remplir le pilulier une fois par semaine. Par ailleurs, il existe aujourd’hui des services de préparation de pilulier et de Livraison de médicaments à domicile , qui permettent de sécuriser un peu plus encore la prise des traitements tout en renforçant la traçabilité et en réduisant le risque d’erreur.