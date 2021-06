Comment choisir un tour de lit bébé ?

Vous projetez d’acheter un tour de lit pour votre bébé mais vous ne savez pas comment le choisir ? Vous avez lu beaucoup d’avis sur le sujet et vous hésitez ? Découvrez sur quels critères choisir le tour de lit de votre enfant.

Quelle est l’utilité d’un tour de lit pour bébé ?

1) Un tour de lit permet de peaufiner la décoration de la chambre de bébé. Il en existe dans de nombreux coloris et motifs différents. Les étoiles, les animaux et les fleurs sont les grands classiques des tours de lit des bébés. Les décors sont proposés soient dans des couleurs douces quasiment ton sur ton, soit dans des teintes vives très contrastantes. Par exemple, si vous cherchez un Tour de lit fille rose, vous pouvez tout autant opter pour un modèle rose bonbon à pois blancs ou bien un décor de tendres nounours sur un fond rose dragée.

2) Un tour de lit offre un cadre douillet qui évite aux bébés de se cogner contre le lit ou de se coincer un bras ou une jambe entre les barreaux. Il se fixe aux barreaux du lit et crée une barrière de protection.

Toutefois, un tour de lit pour bébé doit être choisi en toute connaissance de cause.

Quels sont les risques liés au tour de lit de bébé ?

La HAS (haute autorité de santé) et un certain nombre de pédiatres alertent sur sa dangerosité. Le principal risque de la mort inattendue du nourrisson reste le couchage sur le ventre et sur le côté. Cependant, le tour de lit fait partie des accessoires considérés comme des facteurs de risques “car ils confinent l’air inhalé par l’enfant et augmentent le risque d’enfouissement et d’hyperthermie.” C’est pourquoi il convient à chacun de se faire un avis éclairé.

Si néanmoins vous souhaitez installer un tour de lit pour bébé, veillez absolument à :

opter pour un tour de lit partiel afin que l’air continue de bien circuler ;

fixer correctement les nœuds à l’extérieur des barreaux et vérifiez-les régulièrement ;

choisir un tour de lit assez ferme, c’est-à-dire ni trop rembourré ni trop mou ;

le laver régulièrement.

Parallèlement, n’oubliez pas les recommandations suivantes :