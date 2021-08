Pharmacie en ligne : les avantages et les pièges à éviter

Les différentes périodes de confinement que nous avons traversées ont exacerbé l’attrait des consommateurs pour le e-commerce. Les pharmacies en ligne ont également bénéficié de ce phénomène et ont vu leur activité de développer. Néanmoins, si l’achat de médicaments en ligne peut avoir de véritables avantages, il y a aussi de nombreux pièges à éviter dont les conséquences peuvent s’avérer néfastes pour la santé.

En France, la pharmacie en ligne a été instaurée par un arrêté du 20 juin 2013. Ce dernier autorise uniquement les pharmaciens titulaires d’une pharmacie d’officine physique en France à exercer une activité de commerce en ligne. Chaque établissement doit également obtenir une autorisation auprès de l’Agence régionale de Santé (ARS) dont il dépend.

Seuls les médicaments non soumis à prescription obligatoire, c’est-à-dire délivrés sans ordonnance, sont autorisés à la vente en ligne ainsi que les produits de parapharmacie. Au total, plusieurs milliers de médicaments sont concernés.

Les avantages de la pharmacie en ligne

Les avantages pour la clientèle sont nombreux. Le gain de temps est indéniable du fait de la livraison à domicile ou encore du service de “clic et collect” que propose certains sites comme par exemple la pharmacie citypharma à Paris. Ces nouveaux modes d’achat s’avèrent très pratique notamment pour ceux qui n’ont pas de pharmacie situées à proximité de leur domicile ou qui ont des difficultés à se déplacer. Enfin, dernier avantage et non des moindres, la possibilité pour les consommateurs de comparer les prix entre différentes officines en ligne et donc de réaliser des économies parfois substantielles.

Les précautions à prendre avant de passer à l’achat

L’essor de la vente des médicaments en ligne s’accompagnent d’effets pervers dont une recrudescence des pharmacies illégales en ligne et des produits contrefaits. Avant tout achat, il faut vérifier que la pharmacie en ligne sur laquelle vous souhaitez acheter est bien présente sur la liste officielle des officines agréées qui est consultable sur le site de l’Ordre national des pharmaciens. A garder à l’esprit, aucune pharmacie autorisée en France ne vous proposera d’acheter des médicaments sur ordonnance.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 50 % des médicaments faisant l’objet d’une vente sur Internet sont des produits de contrefaçon susceptibles d’entrainer de graves effets indésirables.

Enfin, mieux vaut être prudent lorsqu’il s’agit d’automédication. En effet, les médicaments disponibles sans ordonnance peuvent également entraîner des effets secondaires en cas de prise excessive. De même, certaines interaction médicamenteuses peuvent avoir des effets néfastes sur votre santé. Le Conseil d’un pharmacien ou d’un médecin reste donc précieux et même indispensable, notamment pour les personnes ayant des traitements médicamenteux en cours, les femmes enceintes ou encore les bébés.