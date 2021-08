Les bracelets d’identification pour enfants, un accessoire ludique et pratique pour l’été !

Avec les vacances d’été, les déplacements en famille se multiplient. Plage, activités de montagne, aire de jeux ou encore parc de loisirs, les occasions de se divertir ne manquent pas. Mais pour les parents, ces bons moments que l’on souhaite passer sereinement tous ensemble peuvent également devenir une véritable source de stress. En effet, quel parent n’a pas déjà eu la crainte d’égarer son enfant dans la foule ? Aujourd’hui, des solutions à la fois efficaces et faciles à mettre en place sont à la portée de tous.

Les parents les plus accros aux nouvelles technologies vous diront que le meilleur moyen d’éviter de perdre de ses enfants lors des vacances et autres sorties est de les munir d’un bracelet électronique qui détermine géographiquement leur position. Une solution certes innovante mais qui comporte plusieurs contraintes, notamment en termes d’autonomie et de prix.

Pour faire plus simple et pratique, vous pouvez également opter pour des bracelets d’identification pour enfants. Ces bracelets hypoallergéniques en tissu sont à la fois esthétiques et confortables vous assurent une plus grande tranquillité d’esprit lorsque vous vous rendez en famille à la plage ou encore dans une aire de jeu bondée de monde ou bien lorsque que votre enfant part en colonie ou en classe verte. Disponibles chez Stikets, ces bracelets sont entièrement personnalisables. Vous pouvez ainsi choisir à votre guise leur couleur, la police du texte du bracelet ou encore y intégrer un dessin amusant ou un petit avatar twinie.

Des bracelets pratiques et personnalisables

Ainsi, les bracelets d’indentification pour enfants proposés par Stikets se veulent des accessoires ludiques conçus graphiquement afin de plaire à tous les enfants. Disponibles dans deux modèles, à savoir des bracelets permanents et d’autres réutilisables, ces attaches indéchirables et waterproof vous permettent d’y apposer toutes les informations utiles permettant d’identifier et d’aider votre enfant.

Ces bracelets comportent le plus souvent le nom et prénom de l’enfant ainsi qu’un numéro de téléphone à joindre en cas d’urgence, généralement celui des parents. Mais, vous pourrez aussi mentionner d’éventuelles allergies ou maladies de votre enfant ainsi que son groupe sanguin. Ces bracelets, dont le fermoir peut être également réglable et réutilisable, s’avèrent ainsi un outil très efficace pour faire face aux différents imprévus et pour rassurer les parents ou leurs accompagnants.

En plus de ces bracelets, vous avez également la possibilité d’apposer sur les affaires personnelles de vos enfants des étiquettes personnalisables. Ces dernières permettent d’identifier efficacement leurs vêtements, leurs bagages et autres sacs. Par exemple, vous avez la possibilité de sélectionner et commander chez Stikets des étiquettes bagages rectangulaires ou rondes, entièrement personnalisables et ultra-résistantes. Elles peuvent ainsi remplir la même fonction que celle des bracelets d’identification et comporter nombre d’informations utiles lors des déplacements ou du séjour de votre enfant.

N’hésitez pas donc à recourir à ces petits produits à la fois malins et pratiques qui vous éviteront un stress inutile et vous permettront de profiter sereinement de vos vacances en famille !