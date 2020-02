Incontinence ou énurésie : une alèse imperméable pour la couette simplifie tout !

Au quotidien, nettoyer une couette pleine d’urine est loin d’être évident… Innovation française primée Médaille d’Argent au Prestigieux Concours Lépine International, Neutralit est un protège-couette imperméable breveté. Facile à laver, cette alèse pour couette est une source d’économies non négligeables qui contribue aussi à la protection de l’environnement.

Stopper efficacement les souillures et salissures des couettes

De nombreux foyers utilisent des couettes et malgré les housses traditionnelles, on y retrouve souvent des taches :

• Urine liée à l’énurésie ou l’incontinence,

• Transpiration corporelle,

• Liquides divers (suites d’une intervention chirurgicale, sang, animaux domestiques, café, encre et bien d’autres)

L’utilisation de la protection de couette imperméable Neutralit constitue une véritable barrière contre ces impuretés et répond ainsi aux besoins de toutes les familles.

Et c’est une innovation technologique française ! Car jusqu’à présent, alors qu’il existe des produits pour protéger le matelas, rien n’existait pour prolonger la durée de vie des couettes et éviter les dépenses inutiles. C’est pour cela que Neutralit a remporté le Concours d’idées à la création d’entreprise (2015), la médaille d’argent au Concours Lépine (2016) et qu’elle a été demi-finaliste du Concours de la Silver Academy (2018).

Bon pour le porte-monnaie, bon pour la planète

Au quotidien, nettoyer une couette est loin d’être évident.

D’abord, les machines à laver et les sèche-linge ont rarement une capacité suffisante pour accueillir une couette. Cela implique souvent d’aller à la laverie automatique ou au pressing, ce qui s’avère très coûteux lorsque les lavages se multiplient.

Ensuite, il y le problème de la consommation d’eau. Il faut savoir qu’un nettoyage en machine utilise de 70 à 110 litres d’eau par programme de lavage ! Cela représente une dépense considérable, qui vient lourdement impacter le pouvoir d’achat des familles.

Enfin, il y a le résultat de lavage, qui est loin d’être toujours satisfaisant. Il faut souvent laver la couette deux fois pour faire disparaître les traces, et parfois elles s’avèrent impossibles à supprimer.

Heureusement, avec Neutralit, ce cauchemar appartient désormais au passé ! Chaque housse de couette imperméable s’enlève et se remet facilement, et tous les modèles sont très faciles à laver en machine. Il n’y a plus de dépenses inutiles… et la planète en profite aussi, puisqu’il n’y a plus de gaspillage en eau et en électricité.

Du confort et du bien-être pour tous

Avec Neutralit, tout le monde est gagnant :

Les adultes qui souffrent d’incontinence : cette situation est déjà loin d’être agréable à vivre, alors autant éviter de les gêner davantage en changeant l’intégralité de la literie. Ceux/celles qui ont une petite retraite peuvent aussi avoir des difficultés à assumer le poids financier que représentent de fréquents lavages. De plus, quel que soit leur pathologie de santé, avec Neutralit les adultes peuvent conserver le doux confort de leur couette.

qui souffrent d’incontinence : cette situation est déjà loin d’être agréable à vivre, alors autant éviter de les gêner davantage en changeant l’intégralité de la literie. Ceux/celles qui ont une petite retraite peuvent aussi avoir des difficultés à assumer le poids financier que représentent de fréquents lavages. De plus, quel que soit leur pathologie de santé, avec Neutralit les adultes peuvent conserver le doux confort de leur couette. Les jeunes enfants : avec cette alèse pour couette, ils peuvent apprendre la propreté en toute sécurité, sans avoir à remettre des couches culottes alors qu’ils sont prêts pour l’autonomie.

: avec cette alèse pour couette, ils peuvent apprendre la propreté en toute sécurité, sans avoir à remettre des couches culottes alors qu’ils sont prêts pour l’autonomie. Les familles et les aidants : les couettes sont lourdes, difficiles à manipuler, et très contraignantes à laver (coût, perte de temps, surtout lorsqu’il faut se rendre à la laverie/au pressing).

: les couettes sont lourdes, difficiles à manipuler, et très contraignantes à laver (coût, perte de temps, surtout lorsqu’il faut se rendre à la laverie/au pressing). Les gérants de chambres d’hôtes ont aussi la garantie d’offrir à leurs clients un dessus de lit d’une propreté et d’une hygiène irréprochables, même en pleine saison.

ont aussi la garantie d’offrir à leurs clients un dessus de lit d’une propreté et d’une hygiène irréprochables, même en pleine saison. Tout le monde : avec Neutralit, il n’y a plus besoin de laver la couette même après le passage d’amis ou lorsque l’adorable matou de la famille s’est « oublié » sur le lit.

Lit 1 personne : le protège-couette imperméable 140×200

Pour les lavages/séchages occasionnels : la gamme coton

« Efficace… La couette en duvet d’oie de ma fille reste enfin au sec malgré les pipis de la nuit. Livraison rapide. » Virginie L.

Ce protège-couette en coton doux bouclettes est idéal pour les petits incidents du quotidien durant l’apprentissage de la propreté, les soins médicaux, et la transpiration.

Respirant, il laisse passer les molécules d’air pour un très grand confort.

=> Couleur : blanche – Tarif : 59,90 € (prix conseillé)

« Efficace… La couette en duvet d’oie de ma fille reste enfin au sec malgré les pipis de la nuit. Livraison rapide. » Virginie L. Ce protège-couette en coton doux bouclettes est idéal pour les petits incidents du quotidien durant l’apprentissage de la propreté, les soins médicaux, et la transpiration. Respirant, il laisse passer les molécules d’air pour un très grand confort. => Couleur : blanche – Tarif : 59,90 € (prix conseillé) Pour les lavages/séchages fréquents : la gamme antibactérienne

« De très bonne qualité, se lave facilement, facile à mettre sur une couette, que du bonheur. » Christelle D.

Cette housse de couette est imperméable, antibactérienne, antifongique, et anti-inflammable. Elle est parfaite pour prolonger la durée de vie de la couette et son confort !

Cette alèse pour couette, très respirante, est recommandée pour les enfants en transition d’apprentissage de la propreté, une pathologie visible ou invisible, et les soins santé.

=> Couleur : bleu ciel – Tarif : 79,90 € (prix conseillé)

Lit 2 personnes : le protège-couette imperméable 240 x 220

Pour les lavages/séchages occasionnels : la gamme coton

« La qualité est vraiment haut de gamme ! Protection très agréable, sans bruit, légère. Ne laisse vraiment passer aucun liquide sur la couette. Je suis plus que ravie ! Merci de votre sérieux. » Gaëlle B.

Ce protège-couette en coton doux bouclettes est idéal pour les petits incidents du quotidien durant l’apprentissage de la propreté, les soins médicaux, et la transpiration. Il est aussi adapté aux lits médicalisés selon la dimension de la couette.

Respirant, il laisse passer les molécules d’air pour un très grand confort.

=> Couleur : blanche – Tarif : 79,90 € (prix conseillé)

« La qualité est vraiment haut de gamme ! Protection très agréable, sans bruit, légère. Ne laisse vraiment passer aucun liquide sur la couette. Je suis plus que ravie ! Merci de votre sérieux. » Gaëlle B. Ce protège-couette en coton doux bouclettes est idéal pour les petits incidents du quotidien durant l’apprentissage de la propreté, les soins médicaux, et la transpiration. Il est aussi adapté aux lits médicalisés selon la dimension de la couette. Respirant, il laisse passer les molécules d’air pour un très grand confort. => Couleur : blanche – Tarif : 79,90 € (prix conseillé) Pour les lavages/séchages fréquents : la gamme antibactérienne

« Très bon produit et très utile pour les incontinents. Remplit bien sa fonction. » Joelle D.

Cette housse de couette est imperméable, antibactérienne, antifongique, et anti-inflammable. Elle est parfaite pour prolonger la durée de vie de la couette et son confort !

Ce modèle, très respirant, est recommandé pour les enfants en transition d’apprentissage de la propreté, une pathologie visible ou invisible, et les soins santé.

=> Couleur : bleu ciel – Tarif : 119,90 € (prix conseillé)

Où acheter ? Neutralit.fr