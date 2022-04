Opération des yeux au laser : 4 questions-réponses pour mieux comprendre

Vous avez toujours souhaité vous passer de lunettes ou de lentilles ? La chirurgie laser de la vision vous permettra peut-être enfin de leur dire adieu ! Voici quelques questions-réponses sur les techniques de chirurgie réfractive qui vont vous permettre de mieux comprendre cette intervention.

1 – Quels défauts visuels la chirurgie réfractive peut-elle corriger ?

Avec les années, les technologies chirurgicales en ophtalmologie ont grandement progressé et évolué. Elles permettent ainsi aujourd’hui de traiter, sauf contre-indications, l’ensemble des défauts visuels et même parfois plusieurs chez la même personne. Que vous soyez hypermétrope, astigmate, myope ou presbyte, vous pouvez être éligible à une opération des yeux au laser si la correction à apporter n’est pas trop importante. Autre impératif, vous devez au minimum être âgé de 18 ans. A savoir, la croissance de l’œil et la stabilisation de la vision s’effectue entre 18 et 25 ans. Votre ophtalmologiste sera en mesure de confirmer que votre vue est stabilisée lors du bilan préopératoire.

2 – Où se faire opérer et à quel prix ?

Aujourd’hui en France, ce type de chirurgie se réalise aussi bien à l’hôpital public, que dans des cliniques ou des centres privés que vous habitiez à Paris ou en province. Pas besoin non plus d’habiter dans une grande ville. Ainsi, près de Rouen, il est ainsi possible d’aller consulter une clinique des yeux à Tourville. En ce qui concerne les prix, ces derniers varient selon les techniques utilisées (LASIK, FemtoLASIK, PKR, implants), les tarifs de la clinique ou encore les honoraires des chirurgiens ophtalmologistes. En moyenne, le coût s’établit dans une fourchette allant de 800 € à 3000 € par œil.

3 – Quelle est la prise en charge de l’Assurance maladie ?

Dans la plupart des cas, l’Assurance maladie considère cette opération comme une intervention de confort et donc ne la prend pas en charge. Néanmoins, certaines interventions spécifiques liées par exemple à la cataracte ou à une myopie unilatérale, qui ne sont pas corrigeables par des lunettes ou des lentilles, peuvent être couvertes par l’Assurance maladie. En ce qui concerne les mutuelles et les assurances santé, le remboursement des interventions de chirurgie réfractive varie selon les contrats souscrits. Suite à l’envoi du devis de l’intervention, votre mutuelle vous indiquera si une prise en charge est possible ainsi que son montant.

4 – Quelles sont les différentes techniques de laser utilisées ?

Avant toute chose, le médecin réalisera des examens préalables afin de déterminer votre éligibilité à la chirurgie réfractive. Il existe plusieurs techniques dont le LASIK et la PKR qui sont les plus rependues. Leur utilisation dépendra de la forme et l’épaisseur de votre cornée, de vos défauts visuels, de votre âge mais également de votre mode de vie, des sports que vous pratiquez. Par exemple, des cornées fines sont uniquement opérables en PKR. C’est donc le chirurgien ophtalmologiste qui vous conseillera les techniques les plus appropriées selon votre cas. Sachez enfin que l’opération dure généralement entre 15 et 20 minutes sous anesthésie locale de l’œil.