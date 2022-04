Les différentes pathologies du genou

Articulation particulièrement complexe unissant l’extrémité inférieure du fémur à l’extrémité inférieure de la rotule et du tibia, le genou est responsable de nombreux mouvements. On cite notamment l’extension et la flexion de la jambe, la rotation externe, la rotation externe. Il est sollicité quotidiennement, d’autant plus chez les sportifs, raison pour laquelle il est à l’origine d’une multitude de pathologies. Certaines sont bénignes et d’autres plus graves qui requièrent parfois un avis chirurgical. Quelles sont donc les pathologies du genou les plus courantes ? Faites appel à un chirurgien orthopédiste pour en savoir plus.

Pathologie du genou : consultez un chirurgien orthopédiste

En cas de douleur au niveau du genou, consultez votre médecin traitant au plus vite. Selon la pathologie diagnostiquée, ce professionnel de la santé peut orienter le patient vers un chirurgien orthopédiste. Il est également possible de faire directement appel à ce médecin spécialiste, sans être recommandé ou adressé par son médecin traitant. Choisissez un spécialiste à proximité de chez vous. Pourquoi pas solliciter l’expertise du Dr Laurent Casabianca si l’on habite à Paris par exemple. Il faudra alors convenir d’un rendez-vous.

À savoir que la consultation d’un chirurgien orthopédiste ne débouche pas nécessairement sur une intervention chirurgicale. L’opération n’est envisagée que lorsque les autres sont non adaptées, inapplicables ou n’ont pas porté leurs fruits. Lors de la consultation, le spécialiste établit un diagnostic afin de déterminer plus précisément le type de pathologie dont le genou du patient fait l’objet. À partir de ce diagnostic, il expose au patient les différentes méthodes envisageables. Dans l’éventualité où un acte chirurgical serait le seul moyen de traiter la pathologie diagnostiquée, alors le chirurgien orthopédiste informe le patient des modalités et difficultés de l’intervention qu’il pratiquera.

Quelles sont les pathologies du genou les plus fréquentes ?

On retrouve en tout premier lieu la lésion méniscale. Il s’agit d’une pathologie qui se traduit par des douleurs au genou et qui sont parfois concomitantes de craquements, d’un gonflement ou d’un blocage au niveau de l’articulation. Elle se manifeste suite à un traumatisme violent ou des microtraumatismes répétés. Le vieillissement peut également en être la cause. Chez les personnes âgées, la lésion méniscale survient souvent au moment où elles se relèvent d’une position accroupie. Dans tous les cas, cette pathologie peut prendre différentes formes : luxation partielle du ménisque, déchirure en languettes, déchirure horizontale… Elle peut être isolée ou combinée à des lésions des ligaments.

La lésion ligamentaire fait également partie des pathologies du genou les plus courantes. Elle est provoquée par une torsion du genou, un mouvement inadapté, une distension ou une rupture des ligaments. À savoir que cette pathologie peut être invalidante et crée une instabilité de l’articulation. Elle peut affecter les ligaments latéraux, les ligaments internes, les ligaments externes, les ligaments croisés. À tout cela s’ajoute la lésion cartilagineuse : le cartilage du genou se creuse, s’amincit, se déchire, s’use ou se fissure à la suite d’un traumatisme. Dans le pire des cas, l’hyalin peut perdre toute son épaisseur. On parle en l’occurrence d’une rupture du cartilage articulaire. La lésion du cartilage peut résulter d’un choc ayant fragilisé le genou ou d’une mauvaise chute. Une articulation immobilisée pendant une certaine période peut également en être la cause.

Outre les pathologies du genou évoquées précédemment, on peut également citer l’arthrose du genou, la luxation de la rotule, le syndrome fémoro-patellaire, la tendinopathie, l’instabilité patellaire, la bursite du genou, la pathologie de la graisse de Hoffa, le syndrome d’Osgood Schlatter…