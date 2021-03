Prime de naissance : comment l’obtenir de la mutuelle santé ?

La naissance d’un enfant est sans doute l’événement le plus joyeux d’une vie, mais il est aussi synonyme de beaucoup de formalités administratives, dont certaines sont bien souvent oubliées par les parents, à l’instar de l’inscription à la mutuelle santé. Or, celle-ci donne accès à une meilleure prise en charge des frais médicaux, et à une prime de naissance, une aide bienvenue lorsque l’on vient d’avoir un bébé. Comment l’obtenir ? C’est ce qu’on va vous révéler dans la suite !

Déclarer son enfant à la Sécurité sociale : à quoi ça sert ?

Vous vous doutez bien que les premiers mois de vie de votre enfant sont synonymes de plusieurs visites chez le pédiatre. Cela sonne le glas de plusieurs dépenses : examens sanguins, prescriptions de médicaments ou de vitamines, honoraires du spécialiste, etc. C’est pourquoi il est essentiel d’accomplir les démarches de rattachement du nouveau-né à la carte Vitale du père ou de la mère auprès de l’Assurance maladie dans les jours qui suivent l’accouchement. L’objectif ici est d’assurer une meilleure prise en charge médicale du bébé.

Comment faire ? Les démarches pour déclarer l’enfant à l’Assurance maladie ne sont pas bien compliquées. Il suffit pour cela de remplir le fameux formulaire CERFA (n° 14445*01), intitulé « Demande de rattachement d’un enfant », et de l’envoyer à votre Assurance maladie accompagné d’une photocopie du livret de famille à jour. Si vous n’avez pas de livret de famille, un extrait d’acte de naissance de l’enfant fera l’affaire (plus d’infos sur les formalités d’obtention de l’acte de naissance sur https://www.mon-acte-de-naissance.fr). Rappelons que l’Assurance maladie couvre 100 % des frais liés aux examens obligatoires en cours de grossesse et à l’arrivée du nouveau-né, ainsi que 70 % des autres frais.

Mutuelle santé : le point sur le forfait naissance

Il n’y a pas que la CAF qui verse une prime de naissance (d’un montant de 947,34 euros versé en une fois après la naissance, à condition de déclarer la grossesse à la CAF et à votre CPAM au plus tard dans les 14 premières semaines de grossesse). La mutuelle santé, elle aussi, propose une prime, pour peu que vous choisissiez le bon forfait naissance. Cette prime est une aide financière plus flexible que celle accordée par la CAF, puisqu’elle peut être perçue juste avant ou après l’accouchement (selon les complémentaires). Quid de son montant ? Evidemment, il varie d’un assureur à l’autre. Il dépend également du forfait choisi. Généralement, le montant de la prime de naissance d’une mutuelle s’étale sur une fourchette allant de 50 à plus de 1 000 euros. Mais on parle plutôt d’une moyenne de 200 euros. Ce n’est pas beaucoup, mais toute aide est la bienvenue au vu des dépenses liées à l’arrivée de bébé.

Naissance : prévenez votre mutuelle santé !

N’oubliez pas de prévenir votre mutuelle santé de l’arrivée de bébé, mais aussi de le rattacher à votre contrat (ou à celui de l’autre parent) pour accéder à une meilleure couverture des soins médicaux. Cela vous permet en outre de couvrir les frais médicaux qui ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie tels que le dépassement d’honoraires de spécialistes, certains vaccins obligatoires, la radiologie, l’ostéopathie, la diététique, etc. De plus, en fonction de votre contrat de mutuelle santé, celle-ci peut se charger des services d’assistance, voire de prévention.

Demander la prime de naissance auprès de la mutuelle

Pour profiter de votre forfait naissance, vous devez adresser une demande par courrier juste avant ou après l’accouchement. Mais avant, assurez-vous que votre contrat complémentaire offre un forfait naissance. Dans le cas contraire, pas de panique : il est possible de changer de forfait, ou plus simplement d’assureur. L’autre bonne nouvelle est que le forfait naissance de votre mutuelle est cumulable avec la prime de naissance de la CAF (si vous en êtes bénéficiaire, bien entendu). Notez également que, généralement, la mutuelle ne vous verse la prime de naissance qu’après l’inscription de l’enfant sur votre contrat dans un délai de deux mois après l’accouchement. Sachez enfin que contrairement à la prime de naissance de la CAF, celle de la mutuelle santé n’est soumise à aucune condition de ressources.