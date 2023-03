Chirurgie esthétique : les différentes opérations pour affiner sa silhouette

Si après plusieurs régimes, vous n’êtes toujours pas satisfait de votre silhouette et que la pratique d’une activité physique régulière ne vous a pas permis de venir à bout de la graisse localisée dans certaines zone de votre corps, la chirurgie esthétique peut être une solution efficace à votre problème.

Liposuccion, abdominoplastie, body lift ou encore brachioplastie et cruroplastie, voici un petit tour d’horizon des différentes techniques de chirurgie esthétique qui vous permettront d’affiner votre silhouette.

La liposuccion, comment ça marche ?

La liposuccion, également appelée lipoaspiration est aujourd’hui un acte de chirurgie sûre et régulièrement réalisé au point d’être la 1ère intervention de chirurgie esthétique en France. Son objectif est d’harmoniser la silhouette en modifiant la répartition de la graisse dans le corps. Par exemple, la liposuccion s’avère efficace lorsque l’on souhaite perdre rapidement son ventre, sa culotte de cheval ou encore ses poignées d’amour.

Cette technique peut parfois être associée à la lipocryolyse qui est une autre technique pour supprimer les graisses en surplus (lipolyse par le froid). Par exemple, si vous souhaitez réaliser une intervention de liposuccion à Paris, vous trouverez, des établissements spécialisées proposant cette méthode complémentaire à la liposuccion. Son avantage : elle permet dans le même temps de traiter différentes zones et de retirer des quantités conséquentes de graisses.

Si la liposuccion ne se substitue pas à un régime et à une activité physique régulière, elle peut également s’envisager afin de palier à certaines prédispositions génétiques (silhouette androgyne ou gynoïde), redessiner une silhouette trop droite et dépourvue de courbures ou bien encore pour traiter les zones du corps qui emmagasinent excessivement les graisses.

Parmi les avantages de cette technique, la graisse aspirée ne revient généralement pas dans les zones où elle a été pratiquée. Néanmoins, il est nécessaire de s’astreindre par la suite à une activité physique régulière et une alimentation adaptée afin d’en prolonger les effets.

Les autres techniques pour affiner efficacement sa silhouette

Autre technique de chirurgie esthétique, l’ abonminoplastie , également appelée lifting du ventre, vise à vous faire retrouver un ventre plat et à raffermir votre ceinture abdominale. L’abonminoplastie peut s’envisager si vous n’êtes pas parvenu malgré un régime adapté et une pratique sportive régulière à obtenir des résultats acceptables. A savoir, l’intervention peut durer entre 1h30 à 2h30 et dé roule sous anesthésie générale.

Chirurgie esthétique : prendre le temps de la réflexion

Bien-entendu, la chirurgie esthétique n’est pas un acte médical anodin. En effet, l’intervention peut se dérouler sous anesthésie générale et durer plusieurs heures. De plus, certaines opérations peuvent nécessiter une hospitalisation de quelques jours, d’autres peuvent être réalisées en ambulatoire. De même, les suites opératoires peuvent également être conséquentes. C’est pourquoi, il est nécessaire de prendre le temps de s’informer et de peser les risques avant de se lancer dans de type d’intervention.

Afin de bien choisir son chirurgien esthétique, plusieurs précautions sont à prendre. Avant tout chose, renseignez-vous auprès du conseil national de l’ordre des médecins afin de vous assurez que le médecin concerné est bien titulaire de la spécialité de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Par ailleurs, n’hésitez pas à solliciter l’avis de plusieurs médecins avant de vous lancer dans une quelconque opération de chirurgie esthétique.

De plus, sachez que toute intervention de chirurgie esthétique doit être réalisée au sein du bloc opératoire d’un établissement agréé par la Haute Autorité de Santé (HAS).

Lors d’une première consultation et après avoir réalisé un bilan médical, le chirurgien doit vous vous présenter les différentes possibilités d’interventions, leur déroulé, les résultats escomptés et les éventuelles complications et risques encourus afin que vous puissiez prendre une décision de manière éclairée. Il peut également vous refuser l’intervention du fait d’éventuelles contre-indications.

Enfin, le médecin doit vous remettre un devis détaillé de l’intervention envisagée et vous informer des possibilités de prise en charge par la Sécurité sociale et votre mutuelle.