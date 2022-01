Huile de CBD : un allié pour votre sommeil ?

Nous ne sommes pas tous égaux face au sommeil. A savoir, près d’1 français sur 3 déclare subir des troubles du sommeil et 1 sur 5 à souffrir d’insomnies. Parmi, les principales causes, on retrouve notamment le stress, l’anxiété ou encore l’alimentation (caféine, tabac, boissons énergisantes) ou un usage trop intensif des écrans. Aujourd’hui, l’huile de CBD remporte un succès croissant auprès des adeptes de solutions naturelles et bien-être. Selon certains de ses utilisateurs, elle pourrait représenter une alternative naturelle aux traitements médicamenteux et vous permettre de retrouver de lutter contre les troubles du sommeil. En effet, ses vertus apaisantes et relaxantes faciliteraient l’endormissement et favoriseraient également un sommeil de qualité.

Qu’est-ce que l’huile de CBD ?

Le CBD (cannabidiol) est un cannabinoïde que l’on retrouve dans le chanvre. Il est aujourd’hui considéré comme un complément alimentaire. En effet, contrairement au THC, le CBD n’a aucun effet psychotrope sur l’organisme. A savoir, la législation française prévoit que les plantes utilisées dans les formulations d’huiles de CBD ne doivent pas contenir plus de 0,2 % de THC. A l’instar du procédé utilisé pour les huiles essentielles, le CBD est généralement distillé puis infusé dans une huile de support. Son administration s’en trouve ainsi facilitée. En effet, il suffit alors de quelques gouttes sous la langue, ou diluées dans une boisson ou encore dans un plat pour bénéficier de ses supposés bienfaits. La posologie, elle, varie selon les effets recherchés ou encore le poids de l’utilisateur. Néanmoins, soyez vigilant sur la qualité des produits et leur provenance. A savoir, certaines boutiques en lignes garantissent le respect de la réglementation en vigueur et la composition de l’huile cbd sommeil qu’elles commercialisent.

Les effets du CBD sur le sommeil

Aujourd’hui, bien qu’aucune étude n’ait définitivement démontré les effets du CBD sur le sommeil, nombre de ses utilisateurs lui prêtent des propriétés apaisantes, relaxantes voire anti-inflammatoires. Ainsi, en diminuant notamment le stress, l’huile de CBD aurait montré des effets positifs sur la rapidité de l’endormissement et la qualité du sommeil. Néanmoins, l’arrivée des premiers effets peut grandement varier d’une personne à l’autre. Certains utilisateurs en ressentent les effets dès la première prise. Pour d’autres, cela peut nécessiter un peu plus de temps.

Par ailleurs, avant toute prise de CBD, veillez à en discuter avec votre médecin de famille, notamment si vos troubles du sommeil sont importants. Il sera également à même de diagnostiquer d’éventuelles pathologies et d’identifier de possibles contre-indications ou interactions médicamenteuses.