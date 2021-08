Bien vieillir chez soi, c’est possible !

Avec l’âge arrive le moment où l’on se pose la question du maintien au domicile. Il faut alors évaluer le niveau de dépendance de la personne âgée, c’est-à-dire son autonomie dans la réalisation des taches quotidiennes. Aujourd’hui, des solutions à la fois simples et accessibles permettent de prolonger plus sereinement le maintien à domicile.

Un logement adapté à l’avancée en âge

L’adaptation du logement est un des points clef du maintien à domicile. L’objectif est d’aménager les différentes pièces en fonction des capacités physiques de la personne et ainsi d’éviter une éventuelle mise en danger et de prévenir les chutes tant redoutées.

Se débarrasser des tapis sur lesquels il est possible de trébucher, pousser ou enlever des meubles trop massifs qui empêchent le passage d’un déambulateur… De simples initiatives telles que celles-ci permettent parfois d’améliorer grandement la vie au quotidien. Si la maison dispose d’un étage, la mise en place d’un monte-escalier peut être envisagée. En cas d’équilibre précaire, la mise en place de plusieurs barres de soutien, fixées aux murs des pièces stratégiques telles que les toilettes ou la salle de bain, peut participer à sécuriser leur usage.

Des aides pour les tâches quotidiennes

Faciliter le quotidien de son proche peut également passer par la mise en place d’une aide à domicile pour personnes âgées. Aujourd’hui, de nombreuses structures proposent différents services d’aide à la personne qui peuvent être sollicités de manière ponctuelle ou régulière. De la réalisation des tâches ménagères aux livraisons de repas à domicile, en passant par l’aide à la toilette, ces services se déclinent et s’adaptent aux différents besoins de la personne et des familles. Enfin, autre point capital à ne pas négliger, ces visites permettent le maintien d’une certaine vie sociale et contribuent à maintenir le dynamisme de la personne.

En somme, il est possible aujourd’hui possible de bien vieillir chez soi en prenant quelques précautions et des mesures simples. Concernant les aspects financiers, au-delà du crédit d’impôts au titre des services à la personne, de l’APA (allocation personnalisée à l’autonomie), différentes aides peuvent être sollicités auprès des collectivités locales (commune, département ou encore région).