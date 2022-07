Les bons gestes à avoir quand votre enfant boit la tasse

Enfin, l’été est là ! Baignades en famille à la mer, en piscine ou dans un lac… Les enfants adorent et en redemandent. Mais que faire si votre enfant boit la tasse ? Quelques conseils sur les conduites à tenir !

Entre les plongeons dans les vagues, les crawls endiablés et les brasses parfois un peu trop coulées, votre enfant peut malheureusement, sans s’en apercevoir, être amené à « boire la tasse ». Un événement qui peut paraître anodin pour beaucoup de parents mais qui nécessite pour autant de la vigilance dans les heures et jours qui suivent. En effet, dans des cas qui restent toutefois exceptionnels, le fait d’inhaler de l’eau peut entrainer une irritation des voies respiratoires voire une infection des poumons et cela plusieurs heures après la baignade.

Votre enfant a bu un peu d’eau. Que faire ?

Si votre enfant n’a fait qu’avaler une petite quantité d’eau de piscine ou d’eau de mer, pas de panique. Même si l’appareil digestif de votre enfant peut être irrité par le sel ou le chlore, il n’y a rien d’inquiétant. Néanmoins, des troubles intestinaux peuvent apparaitre, notamment chez les jeunes enfants, et nécessiter alors la consultation d’un médecin. Votre enfant a bu la tasse ? : pour en savoir plus sur les gestes à tenir.

Attention au risque de « noyade sèche »

Néanmoins si votre enfant a avalé de l’eau en grande quantité et qu’elle a pénétré ses voies respiratoires, la prudence s’impose notamment en cas de symptômes. En effet, des complications peuvent alors survenir. Mieux vaut alors se rendre au poste de secours ou consulter un médecin pour réaliser un bilan.

Si par la suite, l’enfant se plaint de fatigue, tousse ou éprouve des difficultés à respirer, il faut alors consulter sans tarder et prendre contact avec les urgences (pompiers ou Samu) . En effet, une insuffisance respiratoire peut se manifester jusqu’à 3 jours après l’inhalation de l’eau. On parle alors de noyade sèche ou encore de noyade à retardement. Un phénomène qui reste rare mais qui demande néanmoins de la vigilance afin d’en repérer les éventuels symptômes.

1 480 noyades accidentelles en France en 2021

Saviez-vous qu’en France, les noyades accidentelles sont la 1ère cause première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans ? Selon la dernière édition de l’enquête NOYADES de Santé publique France, on a recensé 1 480 noyades accidentelles en 2021. Près de27 % d’entre « elles ont mené à un décès. Ces noyades accidentelles concernent davantage les plus jeunes et notamment les enfants de moins de 6 ans (22%). A savoir, 26 % des noyades accidentelles se déroulent en piscine tous types confondus, 23 % en cours d’eau ou plan d’eau, 7 % ont eu lieu en mer et 4 % dans d’autres lieux (baignoires, bassins, etc.).

Des gestes simples afin que les plus petits se baignent en toute sécurité :

Familiariser les enfants à l’eau dès leur plus jeune âge et leur apprendre à nager le plus tôt possible

Lors des jeux au bord de l’eau, surveillez-les en permanence et restez toujours auprès d’eux. Quelques secondes suffisent à un bébé pour se noyer et même dans à peine 20 cm d’eau. Accompagnez-les systématiquement dans l’eau

Un enfant doit être sous la surveillance permanente d’un seul adulte qui en prend la responsabilité pendant le temps de la baignade

Les piscines dites « hors-sol », c’est à dire non enterrées et ne disposant pas de dispositif de sécurité, nécessitent de la part des adultes une vigilance toute particulière.

Pour en savoir plus sur la prévention des noyades : https://www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades