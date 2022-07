Aménagement de pharmacie : une organisation réfléchie

L’aménagement de l’espace d’une officine demande aux pharmaciens de respecter certaines règles liées à son statut de professionnel de santé. Confidentialité des échanges avec la clientèle, mises en avant des médicaments sans ordonnance et autres dispositifs médicaux, présentation des produits cosmétiques et d’hygiène ou encore conditions d’accès à l’officine… Petit tour d’horizon des contraintes et des bonnes pratiques liées à l’agencement de la surface commerciale d’une pharmacie.

A l’intérieur de l’officine, priorité à la confidentialité

En tant que professionnel de santé, le pharmacien doit faire en sorte que l’aménagement de l’officine assure à sa clientèle la stricte confidentialité des échanges et de la dispensation des médicaments. D’une manière plus générale, l’installation de comptoirs individuels éloignés les uns des autres et en nombre suffisant est à privilégier. Si cela n’est pas possible, les postes de dispensation peuvent être alors séparés physiquement ou spatialement. D’autres dispositions et moyens peuvent également être mis en place (postes dé­diés, lignes de courtoisie, …). Par ailleurs, l’adaptation intérieure de l’officine doit permettre de se conformer à la législation sur l’accessibilité aux personnes handicapée.

Un espace dédié aux médicaments et dispositifs médicaux en libre accès

A l’intérieur de l’officine, ces médicaments doivent être présentés dans un espace dédié et différencié des autres produits. Et surtout, ils doivent être placés à proximité immédiate des postes de dispensation et de manière à rendre possible le contrôle visuel du pharmacien.

Un espace pour les produits cosmétiques, d’hygiène et autres

L’organisation et la présentation de l’espace cosmétiques et hygiène est souvent un enjeu stratégique pour les revenus de l’officine. Pour autant, cet espace doit rester conforme à la dignité de la profession. La mise en avant réfléchie et judicieuse de ces produits peut alors nécessiter l’intervention et les conseils d’un véritable professionnel de l’agencement officinal tels que Toolbox Design et Développement.

Et pourquoi pas d’autres espaces ?

Selon la superficie dont dispose l’officine et les priorités du pharmacien, d’autres espaces peuvent être envisagés et aménagés tels que par exemple :

Un espace consacré aux soins urgents, aux contrôles et aux dépistages

Un espace permettant éventuellement une attente assise

Un espace documentation et prévention

Un espace dédié à la téléméde­cine

Devant l’officine

Avant tout, l’accès à l’officine doit être praticable par tous et être en conformité avec l’arrêté du 1er avril 2006, concernant l’accessibilité aux per­sonnes handicapées, déficientes visuelles et auditives. Il doit ainsi disposer notamment d’une rampe d’accès. De plus, si la pharmacie dispose de plusieurs places de stationnement, une place de parking doit, a minima, être réservée aux personnes handicapées et être signalée par une signalétique.

Quid de de la vitrine

La vitrine de l’officine peut permettre au pharmacien la mise en avant des médicaments conseils non remboursables ou des produits de parapharmacie. Néanmoins, les affichages ne doivent être ni occultants, ni trop nombreux. Par ailleurs, à des fins de sécurité, les dimensions des vitrines doivent garantir la bonne visibilité à l’intérieur de l’officine.