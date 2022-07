Implant dentaire : pour quel problème ?

L’implant dentaire est un dispositif médical souvent posé pour traiter les problèmes dentaires. Généralement conçu à base de titane, il est fixé au niveau de la mâchoire. Si la pose d’implants dentaires est souvent envisagée lorsque le patient perd une dent, ce dispositif se prête également à d’autres cas de figure.

Si vous avez les dents cariées, l’implant dentaire est une solution

La carie est l’une des affections dentaires les plus fréquentes. Elle se manifeste par l’apparition d’une cavité au niveau de la dent affectée. Dans les cas les plus graves, la carie peut provoquer un abcès dentaire. C’est notamment le cas lorsque la pulpe est touchée. Lorsqu’elle est rapidement prise en charge, la carie n’est pas une fatalité.

Justement, en implantologie dentaire, la pose d’implants dentaires est une solution souvent envisagée pour remplacer une dent fortement cariée. Elle est souvent l’option la plus efficace lorsque le pansement dentaire et le plombage ne sont plus possibles pour combler la cavité créée par la carie. Ainsi, la pose d’implants dentaires se prête aux cas les plus évolués de caries. Le dentiste procède à l’extraction de la dent cariée, traite la zone vide et y pose l’implant.

En fait, l’implant dentaire n’est qu’une racine en titane posée dans la gencive. Elle va ensuite recevoir une dent artificielle. L’implant est aussi l’option la plus conseillée lorsque plusieurs dents sont cariées. En l’occurrence, elle contribue à la rétention des dentiers amovibles. Dans la grande majorité des cas, la pose d’implants est sans douleur majeure (des antalgiques sont prescrits, et une anesthésie locale est réalisée avant la pose), à moins qu’elle soit associée à une reconstruction osseuse ou gingivite, auxquels cas les douleurs peuvent être plus intenses.

Les implants dentaires pour remplacer les dents manquantes

L’implantologie dentaire a l’avantage de proposer plusieurs solutions pour rétablir la fonctionnalité et l’esthétique de vos dents. Ainsi, lorsque vous avez une ou plusieurs dents manquantes, la pose d’implants dentaires s’avère (encore) une solution efficace. En effet, le remplacement de dents est une autre application des implants en matière de restauration dentaire.

En pratique, le remplacement de dents à l’aide d’implants se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, il faut poser l’implant au niveau de la mâchoire. Ensuite, il faut attendre le temps de l’ostéointégration pour que l’implant guérisse totalement. Alors, il sera possible de concevoir et de poser une couronne au niveau de l’implant. Le vide de la dent manquante sera alors comblé.

En fait, la couronne est une prothèse dentaire conçue en céramique sous un modèle 3D, grâce à la technologie CEREC. Cette représentation 3D se base aussi sur les empreintes numériques de la dent manquante et des dents voisines. Elles sont collectées grâce à un scan numérique. Cet examen préalable permet de concevoir une couronne sur mesure, qui s’intégrera confortablement à la mâchoire du patient.

Dents cassées et implants dentaires

Si elles affectent le sourire, il faut dire que les dents cassées, en cas de défaut de traitement, provoquent des dysfonctions au niveau de la dent. Pour y remédier, il est possible de poser des implants dentaires. Avant d’aller plus loin, précisons que les causes les plus fréquentes des dents cassées sont les caries mal ou non soignées, et les traumatismes physiques. Dans de rares cas, une friction répétée de l’email peut entraîner la casse des dents.

Généralement, la pose d’implants s’impose lorsque la pulpe dentaire est touchée, et que le plombage à la résine adhésive n’est plus possible. Elle se prête donc aux cas graves, nécessitant généralement que vous soyez édenté. Une fois la dent cassée enlevée, l’implant dentaire sera alors posé dans l’os de la mâchoire, au niveau de la zone où la dent cassée a finalement été retirée. Sur cette base en titane, il faudra maintenant poser une prothèse dentaire. Lorsque l’opération est bien réalisée, le résultat est harmonieux et invisible de l’extérieur.

Bon à savoir

La pose d’implants dentaires a des avantages considérables. En effet, une dent cassée ou manquante peut avoir de nombreuses conséquences, et provoquer des troubles fonctionnels au niveau du système dentaire. En optant pour la pose d’implants, vous anticipez bien des situations désagréables : usure précoce des dents, risques de maladies buccodentaires, perte osseuse au niveau de la mâchoire, déplacements dentaires, etc.

De même, pour l’une ou l’autre de ces situations, il est fortement conseillé de consulter un dentiste ou un chirurgien maxillo-facial. Il pourra vous examiner, procéder à des radiographies préalables pour ensuite déterminer l’approche la plus indiquée à votre situation.