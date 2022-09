Comment renforcer vos défenses naturelles ?

L’immunité désigne la capacité du corps à résister au froid, aux maladies et à d’autres phénomènes (comme le stress et la pollution). Il est possible de la mesurer concrètement grâce au nombre de leucocytes et de macrophages, également appelés « globules blancs », dans le sang. Ces cellules défendent l’organisme des infections et des virus. Elles protègent le corps des agressions extérieures. Pour ne pas tomber malade facilement, il est donc nécessaire d’avoir une bonne immunité. Vous pouvez booster votre système immunitaire en apportant à votre corps des actifs, des vitamines et des minéraux.

Les compléments alimentaires pour renforcer vos défenses naturelles

Il est essentiel de conserver un bon système immunitaire pour rester en bonne santé. Pour booster votre immunité, vous pouvez par exemple combiner une bonne hygiène de vie avec la prise de compléments alimentaires. Dès l’arrivée de l’automne, pensez à faire une cure de vitamines en prenant des compléments alimentaires comme ceux disponibles ici pour faire le plein d’énergie. Le fer et les vitamines vous aident à faire face à une fatigue passagère.

En les associant au cuivre et au zinc, vous renforcerez vos défenses immunitaires. La prise de compléments s’avère également importante pour renforcer vos défenses naturelles en hiver. Les principes actifs tels que le zinc, le calcium, le magnésium, le fer et les vitamines permettent de stimuler les défenses en cas de rhumes. Les vitamines et les minéraux forment aussi un bon cocktail à prendre en cure pour donner du tonus à votre organisme.

La spiruline, une excellente alliée pour renforcer vos défenses naturelles

La spiruline est une algue bleue verte arborant une forme de spirale. Elle est riche en antioxydants, ce qui lui permet de stimuler fortement le système immunitaire. On considère la spiruline comme un superaliment, et ce, en raison de ses propriétés nutritionnelles uniques au monde. La spiruline contient en effet des protéines végétales. Elle constitue une source exceptionnelle de fer, mais est également riche en minéraux essentiels et en vitamines.

On retrouve la spiruline sous différentes formes : comprimés, gélules, poudre, paillettes, etc. Elle comprend ainsi des vitamines, des acides gamma linoléniques, du sélénium, du fer, du zinc et des oligo-éléments. Ces actifs ne facilitent pas la tâche aux éléments pathogènes. De plus, la consommation de spiruline active la production de globules blancs et de macrophages. Ces cellules ont pour fonction de neutraliser et de détruire les agents pathogènes.

Que devez-vous manger pour optimiser vos défenses naturelles ?

Une bonne alimentation s’avère essentielle pour rester en bonne santé. Il est en effet possible de renforcer ses défenses immunitaires en consommant certains aliments.

Le yaourt et les agrumes pour optimiser vos défenses naturelles

Le yaourt est une source importante de probiotiques et de ferments lactiques. Ce sont des microorganismes qui agissent sur notre appareil digestif et sur la composition de notre flore intestinale. Ils maintiennent l’équilibre de notre intestin, qui est le premier organe immunitaire de notre organisme. Les agrumes, quant à eux, contiennent une quantité importante de vitamine C. Cet actif est essentiel pour résister aux maladies de saison et aux infections. Manger régulièrement des agrumes aide à renforcer nos défenses naturelles. Il est conseillé de les consommer frais et crus.

Optimisez vos défenses naturelles en buvant du thé et en consommant de l’ail

Le thé contient des antioxydants qui aident l’organisme à se défendre contre le stress oxydatif et les agressions. Les antioxydants aident à résister aux infections. Le thé vert est le thé le plus consommé pour renforcer les défenses immunitaires. Il est riche en flavonoïdes, qui présentent une activité antioxydante puissante. Enfin, l’ail possède des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Il est donc un bon allié du système immunitaire. L’ail présente en effet une forte teneur en soufre, qui inhibe la croissance des bactéries. Il contient également de l’allicine, qui a des propriétés antibactériennes et antibiotiques.

Les produits de la ruche pour renforcer vos défenses naturelles

Les produits de la ruche englobent tous les produits récoltés et transformés par les abeilles ou entièrement fabriqués par elles. Ils ont une capacité particulière à stimuler les défenses naturelles.

Renforcez vos défenses naturelles grâce au miel

Outre le fait d’être un aliment doux et réconfortant, le miel est riche en nutriments. Il contient :

des minéraux,

des protéines,

des acides aminés,

des enzymes (qui lui confèrent ses propriétés antibactériennes et cicatrisantes),

des flavonoïdes aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.

Il possède aussi de nombreuses vitamines : C, B1, B3 et A.

La propolis

Les abeilles fabriquent la propolis pour étanchéifier la ruche et pour la protéger des bactéries. Ce produit fait par ailleurs partie des meilleurs agents antibactériens naturels. Étant une excellente source de flavonoïdes et d’oligo-éléments, il est conseillé de la prendre en cure lors des changements de saison. Ce produit de la ruche aide à soutenir les défenses naturelles.

La gelée royale pour renforcer vos défenses naturelles

La gelée royale est entièrement fabriquée par les abeilles. C’est la seule source d’alimentation de la reine. La gelée royale est riche en vitamines et en oligo-éléments. Elle fortifie ainsi l’organisme et active la production de globules blancs. Grâce aux nutriments qu’elle contient, la gelée royale aide également à booster votre énergie.