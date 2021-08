La maca : un allié pour l’organisme ?

Utilisée autrefois pour ses propriétés nutritionnelles et à des fins médicinales, la maca est une plante aux vertus supposées aphrodisiaques dont les éléments nutritifs auraient un effet tonique sur l’organisme. Quels sont alors les effets de cette plante sur la santé ?

La maca : quels sont les effets de ce complément alimentaire ?

Réputée dans la médecine traditionnelle péruvienne pour augmenter l’énergie et la résistance, la maca fait partie de la famille des plantes dîtes adaptogènes. Sa composition nutritionnelle contribuerait à renforcer les performances physiques et mentales d’un individu. Baisse de forme ou de concentration, une cure de maca sur une période donnée auraient montré des effets bénéfiques chez certaines personnes. Néanmoins, il est conseillé de consulter votre médecin avant de vous lancer dans une cure de maca.

Cette plante permettrait d’augmenter l’endurance et la vitalité physique grâce à ses propriétés antioxydantes. Elle influerait également sur la production de testostérone dans le corps, ce qui favoriserait le développement musculaire. Néanmoins, à ce jour les études n’ont pas montré de lien entre ses effets et une variation du taux d’hormones chez l’homme ou la femme.

En ce qui concerne l’équilibre mental, cette plante aiderait le corps à mieux gérer la fatigue, l’anxiété et le stress. Sa nature adaptogène lui permettrait de consolider vos capacités de concentration et de mémorisation. Aujourd’hui, ce complément alimentaire 100 % naturel et bio, sans OGM et sans gluten, est notamment disponible chez Naturamind à un prix abordable.

La maca et le système immunitaire

Cette plante aux vertus stimulantes et énergisantes aurait ainsi des effets bénéfiques sur le système immunitaire. Si vous souffrez cependant d’un syndrome métabolique ou d’hypertension artérielle, vous ne devez pas consommer la maca sans un avis médical.

La fertilité et la maca

Encore appelée le « ginseng péruvien », la maca est réputée dans la médecine traditionnelle péruvienne comme un remède efficace contre les troubles de la sexualité, de la procréation et même la ménopause. Elle stimulerait l’activité reproductrice chez l’homme en augmentant la production de spermatozoïdes et chez la femme des ovules. Par son action aphrodisiaque, elle contribuerait aussi au maintien d’une vie sexuelle épanouie et satisfaisante, surtout lorsque vous avez une baisse de libido.

Des chercheurs américains ont en effet rapporté un accroissement du désir sexuel chez les hommes ayant pris 1,5 g ou 3 g de maca par jour pendant au moins 12 semaines. La « macaïne », l’alcaloïde contenu dans cette plante, aurait ainsi eu un effet bénéfiques sur les troubles érectiles. Dans une autre étude réalisée aux États-Unis, il fut également montré une augmentation de la quantité de sperme et de la mobilité des spermatozoïdes grâce à la consommation de maca. Néanmoins, ces études menées parfois avec de trop petits échantillons manquent aujourd’hui de critères de comparaison fiables.

La ménopause et la maca

Concernant la ménopause, cette plante consommée à des doses de 3,5 g par jour auraient également montré des effets positifs sur la qualité de vie des femmes ménopausées avec notamment une amélioration des troubles de l’humeur. Sa fameuse macaïne agirait sur les hormones présentes dans le corps de la femme pour rééquilibrer les dysfonctionnements liés à l’absence des règles. Néanmoins, à ce jour, les chercheurs n’ont pas réussi à établir avec certitude de liens entre les propriétés de la plante et les effets observés chez certaines personnes.