Comment soulager les douleurs musculaires

Les douleurs musculaires ou myalgies peuvent, à un certain degré, devenir handicapantes. Que l’on soit sportif ou pas, elles peuvent nous mener la vie dure et nous empêcher de faire certains mouvements. Heureusement, il est possible avec certaines astuces de soulager ces douleurs musculaires.

Utilisez un baume aux plantes

Pour soulager les douleurs musculaires, vous pouvez utiliser un baume aux plantes comme ce que propose Naturveda à ses clients. Ce type de baume antidouleur est fabriqué avec une technique artisanale. Il permet de soulager les douleurs articulaires et musculaires. Il est composé d’extraits de plantes aux puissantes vertus anti-inflammatoires. Ces actifs de plantes ont également des propriétés vasodilatatrices.

Prenez un bain chaud

Le bain chaud constitue aussi un remède magique contre les myalgies. En effet, la chaleur favorise la dilatation des vaisseaux sanguins et améliore la circulation du sang. Elle desserre les muscles contractés et évacue les acides qui y sont accumulés. Pour un résultat encore plus efficace, vous pouvez ajouter à votre eau de bain des gouttes d’huiles essentielles, du bicarbonate de soude ou une petite quantité de sel d’Epsom.

Optez pour le froid

L’immersion dans l’eau froide provoque la contraction des vaisseaux sanguins. Cela soulage les œdèmes, les inflammations et les hématomes en réduisant le flux du sang, ce qui favorise la diminution de l’intensité des douleurs. Il est conseillé de rester dans l’eau froide durant une durée de 5 minutes au minimum et 10 minutes au maximum. Vous pouvez aussi appliquer sur la zone douloureuse un gant de toilette ou une serviette remplie de glaçons pendant une vingtaine de minutes.

Massez les parties douloureuses

De petits massages des zones sous tensions permettent aussi de soulager les muscles douloureux. Vous pouvez opter pour le massage suédois qui associe des gestes doux et fermes pour faire disparaître les tensions. Il est aussi possible de recourir au massage californien surtout lorsqu’il s’agit d’un premier massage pour des douleurs dorsales ponctuelles ou chroniques. Cette technique utilise des mouvements d’effleurage et de pétrissage pour combattre les douleurs.

Prenez du magnésium

L’apparition régulière de douleurs musculaires telles que les spasmes et les crampes peuvent être un symptôme d’un manque de magnésium. Pour remédier à cette carence, vous pouvez inclure dans votre alimentation des aliments riches en cet oligo-élément indispensable au corps humain. Ce dernier est présent entre autres dans les noix, les amandes, les légumes secs (haricots rouges et blancs) et dans les mollusques tels que les bigorneaux et les moules.

Hydratez-vous

Bien s’hydrater peut aussi aider à soulager la douleur au niveau des muscles. L’hydratation permet de régénérer le corps. À cet effet, vous devez beaucoup boire. Évitez de boire une grande quantité en un seul coup, mais prenez régulièrement de petites portions d’eau.

Vous pouvez également boire de l’eau de coco, surtout lorsque vous faites du sport intense. Cette eau contient du sodium, du potassium et du magnésium. Ces composants lui procurent des propriétés de récupération musculaire assez rapides. Nous vous recommandons de même les boissons gazeuses. Elles sont riches en sels minéraux. Ces derniers vous permettront d’éliminer les déchets accumulés au cours de votre séance de sport.