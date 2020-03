Chute de cheveux : quelles solutions ?

Comment faire face à la chute de cheveux ? Source de stress et d’inquiétude, la chute de cheveux peut n’être qu’un simple phénomène passager. Que faire si elle s’installe dans le temps et qu’elle devient trop importante ? Au-delà du problème esthétique, l’alopécie peut en effet devenir une véritable épreuve psychologique. Quelles sont alors les solutions et qui consulter ?

La calvitie, également appelée alopécie, peut concerner aussi bien les hommes que les femmes. Elle peut être partielle ou totale, définitive ou non. En effet, certaines périodes de la vie peuvent être propices à la chute de cheveux (changement de saison, grossesse). La perte de cheveux peut être également liée au stress, à de simples carences alimentaires ou encore à de la maltraitance répétée (colorations ou encore lissages trop fréquents). Néanmoins, lorsque la perte de cheveux devient quotidienne (au-delà de 80 cheveux en moyenne par jour) et s’inscrit dans le temps, il peut être judicieux de consulter un spécialiste.

Comment faire face à une légère chute de cheveux ?

Face à une légère chute de cheveux, de simples mesures d’hygiène de vie peuvent souvent suffire à résoudre le problème : en gérant son stress, en remédiant à une éventuelle carence en fer ou en vitamines B, en vérifiant les effets indésirables des traitements médicamenteux que l’on suit … Le médecin généraliste sera alors de bon conseil.

Lorsque la chute de cheveux perdure et devient trop importante, il est alors recommandé de se tourner vers un médecin dermatologue ou un spécialiste de la perte de cheveux. Ce dernier pourra poser un éventuel diagnostic de calvitie, d’alopécie androgénétique (ou non) et vous proposer des solutions adaptées à votre cas.

Comment limiter la perte de vos cheveux ?

A savoir, des traitements médicamenteux ou encore des technique telles que la micro-greffe de cheveux, permettent de faire face la perte de cheveux résultant d’une alopécie androgénétique ou qui est simplement liée à l’âge. Par exemple, la microgreffe capillaire, est aujourd’hui une technique bien maitrisé qui donne d’excellents résultats esthétiques dans le temps. Un petit nombre séances suffisent souvent pour retrouver une chevelure à la fois fournie et à l’aspect naturel. Il existe aujourd’hui, des cabinets spécialisés tels que Aesthetis Paris, qui proposent des consultations personnalisées permettant d’évaluer votre calvitie ainsi que les solutions les mieux adaptées à votre situation. En effet, ces spécialistes proposent différentes techniques de microchirurgie selon l’importance de votre calvitie, son évolution ou encore selon le type de vos cheveux et du résultat esthétique attendu.