Implant dentaire : comment se déroule la pose ?

En quoi consiste la pose d’un implant dentaire ? Tout d’abord, cette technique de dentisterie réalisée par un spécialiste en implantologie permet de remplacer intégralement une ou plusieurs dents manquantes. Plus qu’un simple acte esthétique, le remplacement d’une dent par un implant contribue également à préserver votre capital dentaire. En effet, vous prévenez ainsi certains risques tels qu’un repositionnement des dents environnantes ou bien une perte de l’engrènement naturel de ces dernières ou encore la survenue de caries.

En quoi consiste un implant dentaire ?

Il s’agit de la racine artificielle d’une dent que l’on vient insérer dans l’os de la mâchoire. Ce dispositif médical prend la forme d’une vis de forme conique et composée de titane ou d’un alliage de titane. Une fois inséré dans l’os alvéolaire, le dispositif va permettre de remplacer la dent manquante. En effet, une fois que la cicatrisation osseuse sera effectuée, le chirurgien dentiste viendra poser une couronne en céramique sur la racine artificielle.

Les bénéfices d’un implant dentaire

Mis à part leur évident apport esthétique, les implants dentaires ont plusieurs bénéfices. En venant remplacer une ou plusieurs dents manquantes, ils permettent par exemple de préserver ou de restaurer le mécanisme de mastication. En effet, chacune des dents (molaires, incisives, canines) jouent un rôle distinct dans ce mécanisme. A savoir, l’absence de certaines dents peut ainsi venir l’altérer et impacter parfois lourdement la digestion. Par ailleurs, un grand nombre de dents manquantes peut également entrainer un repositionnement des dents restantes ou bien altérer l’élocution et la prononciation. De même, une mâchoire déséquilibrée peut solliciter de manière problématique certains tendons et muscles et faire apparaitre à terme des douleurs aux omoplates et aux cervicales.

Quelles sont les contre-indications ?

Avant toute chose, le chirurgien-dentiste doit s’assurer de la bonne qualité des tissus osseux de la mâchoire. A cet effet, certains cabinets, comme celui du dr-george-et-associes.lu, proposent de nouvelles techniques radiographiques comme le cone beam. S’il y a pas suffisamment d’os, certaines techniques de greffes, lorsqu’elles sont réalisables, peuvent réussir à augmenter la quantité d’os disponible. A savoir également, certaines pathologies telles que l’hypertension, les maladies valvulaires, l’insuffisance rénale, le diabète ou bien encore certaines habitudes de vie comme le tabagisme peuvent entrainer des contre-indications ou bien mener à l’échec de l’implantation.

Les différentes étapes de la pose d’un implant

Selon le nombre de dents à remplacer et le type d’implants, le déroulement d’une pose d’implant peut varier et nécessiter plusieurs séances. Généralement, la pose de la couronne n’est effectuée qu’après plusieurs mois (de 3 à 9 mois) de cicatrisation. Néanmoins, certains types implants peuvent être réalisés en une séance et la couronne provisoire sera fixée dans la foulée.

Après un examen clinique minutieux, la pose d’un implant dentaire nécessite généralement plusieurs étapes :

Lors de la première consultation, le chirurgien dentiste a procédé à l’examen de la dentition afin de déterminer avec exactitude le volume nécessaire en largeur et hauteur afin de fixer le futur implant.

Dans un second temps, après anesthésie locale, le spécialiste incisera la gencive puis creusera un espace dans l’os pour y loger la racine artificielle généralement faite en titane.

Une fois la gencive refermée vient alors le temps de la cicatrisation osseuse. Cette étape de cicatrisation, appelée ostéointégration, vise à permettre à l’os maxillaire de cicatriser et d’être ainsi en mesure de recevoir la couronne finale.

Enfin, lors de la dernière étape, le chirurgien-dentiste pose enfin la couronne définitive en céramique.

Sachez que la plupart des chirurgies d’implant dentaire réussissent sans que surviennent de complications. Pour autant, la réussite et la longévité d’un implant reposent avant tout sur le maintien d’une bonne hygiène bucco-dentaire ainsi que sur la régularité des visites de contrôle chez votre dentiste.