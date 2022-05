Greffe de cheveux : à quels tarifs s’attendre ?

Lorsque la perte de cheveux survient, le problème dont l’origine est bien souvent naturelle, est rarement le bienvenu que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. C’est d’ailleurs pour cela qu’avec les années plusieurs solutions ont été développées afin de lutter contre la calvitie.

Comme vous l’avez certainement constaté, il existe nombre de remèdes naturels (ou non) dont l’objectif est de contribuer à la repousse des cheveux ou encore des produits sous forme de spray censés vous aider à camoufler les zones chauves. Peu d’entre eux auront une réelle efficacité ou vous aideront à conserver votre chevelure dans le temps.

Une légère chute de cheveux n’a rien d’inquiétant en soi. Votre médecin généraliste peut vous conseiller et trouver une solution : gestion du stress, hygiène de vie, carence en fer ou en vitamines B, effets indésirables de certains médicaments, etc.

Si la chute de cheveux persiste dans le temps, d’autres options s’offrent à vous. Parmi elles, la greffe de cheveux. Différentes techniques performantes existent aujourd’hui et permettent de « déplacer » les cheveux depuis une zone non touchée vers la zone affectée par l’alopécie. Il s’agit souvent de la solution la plus viable à long terme. Petit aperçu de ces techniques et des prix pratiqués.

La greffe de cheveux : comment ça marche ?

Sachez tout d’abord que la greffe de cheveux est une technique chirurgicale à part entière qui doit être réalisée par un médecin spécialiste. L’objectif est d’implanter des cheveux sur une partie qui en a déjà perdu et leur permettre d’y pousser.

De nos jours, plusieurs méthodes de greffe de cheveux sont utilisées selon les cas. A savoir la plus rependue de ces techniques est la FUE (Follicular Unit Extraction qui signifie Extraction d’Unité Folliculaire).

Greffe de cheveux : des tarifs d’intervention variables

Plusieurs facteurs vont intervenir dans le prix d’une greffe de cheveux. A savoir, les prix varieront selon les pays, l’expérience du médecin, de la clinique mais surtout en fonction du nombre de cheveux à greffer. Bien entendu, la renommée et le matériel utilisé par l’établissement influenceront fortement le prix. A savoir, un médecin ou un centre disposant d’un matériel sophistiqué afficher des tarifs beaucoup plus élevés qu’un centre disposant d’un matériel conventionnel. Évidemment, la technique de greffe qui sera utilisée joue également sur les tarifs. Ainsi les prix d’une intervention sont compris dans une fourchette allant de 2.000 à 10.000 € si vous souhaitez utiliser la technique FUE. Cette dernière requiert 5 heures à 10 heures d’intervention puisque le spécialiste doit implanter un cheveu à la fois.

A savoir également, certaines cliniques localisées à l’étranger proposent des séjours médicaux dont les tarifs englobent l’intervention et les frais de séjour, comme c’est le cas, par exemple, avec Med Assistance.

A quels résultats peut-on s’attendre ?

Selon certaines études, jusqu’97% des personnes qui bénéficier d’une greffe ont vu par la suite leurs cheveux continuer de pousser. Néanmoins, il faut souvent s’armer de patience car il faut parfois attendre jusqu’à 8 mois après l’opération pour en constater les véritables résultats. En ce qui concerne les rejets, les risques sont souvent minimes car les cheveux utilisés sont bien évidemment ceux du patient lui-même. La greffe de cheveux est une opération dont la réussite repose sur la bonne circulation sanguine du cuir chevelu du patient mais aussi sur le matériel utilisé et le suivi réalisé.

Notez enfin qu’il s’agit d’une opération indolore qui se déroule sous anesthésie locale. Après l’opération, quelques douleurs et quelques enflures peuvent parfois survenir. De même, des croûtes peuvent apparaitre de manière transitoire au niveau de la zone de prélèvement.