Soulager la douleur efficacement nous permet de retrouver une bonne qualité de vie. La douleur, de quelque nature qu’elle soit, perturbe le quotidien d’un point de vue émotionnel et physique. Qu’elles soient occasionnelles ou chroniques, les médicaments peuvent ne pas toujours suffire pour les soulager même lors d’un traitement adapté. L’anxiété, le manque de sommeil et quelques fois la dépression viennent ensuite s’en mêler et rendent la situation plus difficile. Dans cet article, retrouvez des conseils pratiques pour apprendre à soulager vos douleurs.

Comment soulager les douleurs articulaires ?

Plus de la moitié des Français souffrent quotidiennement de douleurs articulaires. Vous pouvez découvrir comment soulager les douleurs articulaires en misant sur des produits naturels et sur une bonne hygiène de vie. En effet, l’activité physique et les compléments alimentaires peuvent contribuer à améliorer la souplesse des articulations.

Les chevilles et les pieds

Pour soulager les douleurs aux chevilles et aux pieds, portez des chaussures adaptées. Elles sont habituellement dotées de semelles qui absorbent les chocs pendant la marche. Ces dernières stabilisent aussi les appuis. Évitez autant que possible les chaussures plates. Privilégiez plutôt les chaussures munies de talon de 4 à 5 cm.

Les mains

Pour soulager les douleurs au niveau des mains et des poignets, faites des exercices de renforcement musculaires. Vous pouvez par exemple manipuler une balle molle en caoutchouc et la serrer fort avant de relâcher progressivement la pression.

Les épaules

Pour soulager les douleurs au niveau des épaules, privilégiez le repos et l’écharpe. Cette dernière évite que le poids du bras pèse sur l’épaule douloureuse.

Les genoux

Les genoux sont les articulations les plus sollicitées. Vous pouvez appliquer du froid pour soulager vos douleurs aux genoux. Si la zone est raide, privilégiez cependant l’application du chaud. Utilisez également une poche d’eau froide ou chaude 5 minutes par jour.

Comment atténuer les douleurs musculaires ?

Les douleurs musculaires peuvent devenir particulièrement gênantes à vivre au quotidien. En effet, il existe plusieurs types de douleurs musculaires.

Les courbatures

Prenez des antalgiques pour soulager vos courbatures. Toutefois, évitez les antalgiques trop forts qui dissimulent les maux. Vous pouvez compléter leurs effets en appliquant un patch chauffant sur la zone concernée.

La fatigue musculaire

Il n’y a rien de mieux que le repos pour soulager la fatigue musculaire. Vous pouvez aussi appliquer un patch chauffant sur la zone pendant 8 heures.

Les crampes

L’étirement des muscles reste la meilleure solution pour limiter l’apparition de crampes. L’astuce est d’étirer le muscle durant 2 à 3 minutes pour faire disparaitre la douleur.

Comment venir à bout des douleurs abdominales ?

La douleur abdominale se manifeste de différentes façons. Selon leur origine, il convient de traiter ces symptômes de manière adaptée. Pour soulager un mal de ventre commun, nous vous conseillons de :

prendre un médicament contre la douleur et les spasmes,

vous hydrater correctement,

éviter les repas lourds,

adapter l’alimentation en cas de gastro,

manger des fibres en cas de constipation,

favoriser les protéines en cas de ballonnement,

éviter les graisses, les sucres et les légumineuses.

Pour soulager votre mal de ventre, vous pouvez aussi procéder à un automassage apaisant. Il s’agit de vous allonger et de masser l’ensemble de votre ventre pendant quelques minutes. Ensuite, massez à nouveau votre ventre dans le sens d’une aiguille d’une montre avec une huile dédiée. C’est le sens de circulation de l’alimentation qui se trouve dans le colon.