Comment bien choisir sa mutuelle de famille ?

Face à l’offre parfois pléthorique des assureurs et des organismes mutualistes, il est parfois difficile de bien choisir sa mutuelle de famille. Entre les dénominations parfois complexes et les différentes manières d’exprimer les montants de remboursements de certains postes, on en perd vite son latin ! Voici quelques conseils pour vous aider à faire le choix le mieux adapté à votre situation.

Quelques étapes avant de choisir

Afin de sélectionner la mutuelle la mieux adaptée à vos besoins, quelques étapes préalables sont nécessaires :

Identifier au mieux vos besoins

Tout d’abord, regarder vos consommations en soins de santé sur les dernières années. Combien de fois avez-vous consulté votre généraliste, des spécialistes, votre ophtalmologiste, ou encore votre dentiste ? Qu’en est-il des visites à votre kinésithérapeute ou à votre chiropracteur ? Ce petit audit vous permettra de dégager des grandes tendances dans votre consommation de soins. Il vous sera ainsi plus facile d’adapter les niveaux de garantie de votre prochain contrat à la réalité de vos dépenses. Point essentiel, vérifiez le secteur dont les praticiens que vous consultez. Nul besoin de fortes garanties sur le poste consultations si vos médecins sont de secteur de secteur 1. A l’opposé, les honoraires des médecins de secteur 2 peuvent entrainer un reste à charge important et donc nécessiter des garanties plus élevées.

Quels seront vos besoins dans un avenir plus ou moins proche ?

Anticiper pour mieux choisir est également une étape clef pour guider votre choix. Avez-vous de jeunes enfants qui auront besoin d’un appareil dentaire ? Vous-même allez-vous avoir besoin d’une prothèse ? Quand avez-vous changé de lunettes pour la dernières fois ? Quelques questions simples vont permettront d’adapter votre contrat à vos futurs postes de dépenses. Autre exemple, envisagez-vous l’arrivée prochaine d’un enfant ? Une mutuelle pou sa famille prenant en charge la chambre individuelle de la maman peut alors être appréciable !

Quels sont vos besoins spécifiques ?

Comme un grand nombre de Français, vous êtes accros aux médecines douces ? Sachez que certains contrats prévoient des forfaits annuels. La plupart du temps ils ne sont pas inclus dans les offres de base. De même, vous souhaiteriez vous passer de lunettes ? La chirurgie des yeux au laser peut être partiellement prise en charge dans des contrats spécifiques

Et le 100 % santé dans tout ça ?

Effective depuis 2020, la réforme du 100 % Santé a pour objectif de donner accès au plus grand nombre à certains soins et équipements de santé jusqu’alors coûteux dans les domaines des soins optiques, des soins dentaires et des soins auditifs.

Le dispositif prévoit trois paniers de soins avec différents niveaux de remboursements:

Le panier 100 % Santé, avec des équipements avec un reste à charge à 0 €

avec des équipements avec un reste à charge à 0 € Le panier « reste à charge modéré » , avec des prix limites de ventes définis par la Sécurité sociale

, avec des prix limites de ventes définis par la Sécurité sociale Le panier à tarifs libres pour des équipements plus haut de gamme avec des remboursements classiques

Afin de limiter vos dépenses de santé, vérifiez si les équipements qui vont vous être proposés sont pris en charge par le 100 % santé. Quoi qu’il en soit, un devis doit vous être remis proposant l’option du 100 % santé. N’hésitez pas à en faire la demande si ce n’était pas le cas. Pour en savoir plus sur le 100%, vous pouvez consulter le site du ministère de la Santé.