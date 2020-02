Découvrez le réflecteur de lumière Espaciel. Cette solution rend naturellement lumineux les intérieurs sombres, sans faire de travaux. 100 % français, écologique, solution de bien-être : on vous explique.

C’est prouvé : la lumière naturelle a un réel impact sur notre bien-être. Lors d’une visite d’appartement ou de maison, l’exposition à la lumière est l’une des premières questions que l’on se pose. Que faire si notre pièce manque de luminosité ? C’est à ce moment qu’intervient Espaciel. Alexi Hervé, fondateur de cette entreprise Lilloise, a inventé des réflecteurs de lumière. Ils augmentent la luminosité d’une pièce de 50 % et cela même sans soleil.

Gagner en lumière naturelle sans travaux

Améliorer l’éclairage naturel d’un logement n’est pas une chose aisée. Cela peut impliquer des travaux conséquents : percer une nouvelle fenêtre, abattre un mur ou placer une fenêtre de toit. Un point commun à toutes ces interventions, la facture devient rapidement onéreuse. Ce type d’investissement n’est pas toujours possibles. Les foyers recherchent d’autres solutions plus accessibles. La plus facile est d’installer plus de luminaires.

Espaciel vient en aide aux occupants de logements sombres. Véritable innovation sur le marché, son réflecteur de lumière permet d’utiliser la clarté du jour pour illuminer instantanément une pièce.

Comment fonctionne ce réflecteur de lumière ?

Le réflecteur Espaciel reflète la lumière naturelle pour la transmettre au sein du foyer.

Il fonctionne tous les jours même sans soleil, simplement avec la lumière du jour.

Sa surface hautement réfléchissante est constituée d’aluminium, polymère et céramique.

30 % plus efficace, 5 fois plus léger qu’un simple miroir, le Réflecteur Espaciel est totalement incassable.

Espaciel prend le contre-pied des dispositifs d’éclairage naturel existants. Son réflecteur est la première solution au monde pour gagner en lumière naturelle chez soi sans travaux. Il se fixe facilement en quelques minutes devant la fenêtre de la pièce à éclairer. Ce produit mise tout sur la sécurité, la durabilité, la robustesse et l’accessibilité à tous les budgets. Plus besoin d’être un fin bricoleur ou de dépenser des milliers d’euros pour apporter plus de lumière ambiante à son logement.

Avec Espaciel, on peut équiper une fenêtre et gagner en lumière naturelle, tous les jours, dès 99 €. La gamme Espaciel permet d’équiper aussi bien les fenêtres que les porte fenêtre. Quelle qu’en soit la situation : jardin, terrasse, balcon, façade, patio, etc… Espaciel couvre déjà 80% des applications possibles.

Les bienfaits de la lumière

On associe souvent la lumière naturelle au soleil. En réalité, un ciel gris délivre dix fois plus de lumière que ce dont nous avons besoin pour nous éclairer. La lumière naturelle est une source essentielle de bien-être. Elle dispense des bienfaits scientifiquement démontrés. Ses effets sur la santé sont multiples tant au plan physiologique que psychologique.

L’hiver lorsque les journées sont grises et les jours plus courts, le manque de lumière naturelle peut occasionner des troubles dont le plus connu est la dépression saisonnière. La luminothérapie permet dans une certaine mesure de s’en prémunir. Le mieux reste cependant de se procurer une bonne dose de lumière naturelle.

Le réflecteur Espaciel permet de prélever à l’extérieur une source de lumière inépuisable et totalement gratuite ! Cela semble naturel de vouloir en exploiter tout le potentiel. Avec le réflecteur Espaciel, les apports lumineux sont présents de façon naturelle tout au long de la journée, de manière continue.

Un projet Made in France

Avec ses réflecteurs de lumière, Espaciel met à l’honneur le « made in France ». Les plupart des matériaux de fabrication proviennent de partenaires industriels situés en région Hauts-de-France.

L’assemblage des produits Espaciel est réalisé dans un atelier dédié de la métropole lilloise. Soucieuse de la qualité et de la pérennité de ses équipements, l’entreprise utilise des matériaux nobles et durables dont la durée de vie est supérieure à dix ans.

Pour s’adapter à toutes les configurations d’habitat et répondre à tous les besoins en lumière naturelle Espaciel continue à développer de nouveaux produits. 10 modèles sont d’ores et déjà disponibles à la vente : du réflecteur classique au motorisé, du produit pour terrasse et jardin, en passant par les modèles à destination des bureaux, le champ des possibles est très large.

Eco-responsable

Espaciel fait partie de ce que l’on appelle les Greentech, ces nouvelles entreprises de technologies innovantes dont le modèle économique s’appuie sur des processus respectueux de l’environnement. Les utilisateurs profitent alors d’un logement mieux éclairé sans avoir à recourir à l’électricité et évitent la surconsommation d’énergie. Le choix des matériaux respecte également ce parti pris éthique. Les emballages sont en carton et entièrement recyclables ; aucun plastique, ni polystyrène, ne sont présents. Chez Espaciel, le détail n’en est pas un : même le ruban adhésif de fermeture des colis est en papier collant.

Où l’acheter ?

Le Réflecteur Espaciel existe en 10 versions différentes et dans 14 dimensions. Il est proposé à la vente sur le site espaciel.com et chez ses distributeurs partenaires comme BHV, Leroy Merlin, Mon Aménagement Maison et Nature & Confort.