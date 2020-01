Comment favoriser le maintien des personnes âgées à domicile ?

Nombre de personnes âgées souhaitent rester le plus longtemps possible dans leur logement. Selon le niveau de dépendance, il existe des solutions simples et pratiques afin de maintenir raisonnablement une personne âgée à son domicile tout en rassurant la famille et les proches. Quelques exemples.

Rompre l’isolement des personnes âgées

Des contacts humains quotidiens permettent à la personne âgée de rester dynamique physiquement mais aussi alerte intellectuellement. En effet, le maintien d’une vie sociale active est important pour le bien-être global. Pour les proches, il est également essentiel de s’assurer régulièrement de son bon état de santé général. Ainsi, la famille, les amis, les voisins peuvent organiser une rotation de visites au domicile de la personne. Il y a également la mise en place des aides à domicile qui vont de la livraison de repas à domicile, en passant par l’aide à la toilette jusqu’aux missions de ménage ou d’accompagnement pour les trajets en extérieur. Par exemple, certaines mairies proposent l’accompagnement en mini-bus des personnes âgées désireuses de se rendre au marché.

D’autres professionnels peuvent être sollicités. Faire régulièrement appel à un coiffeur à domicile ou périodiquement à une esthéticienne permet d’allier l’utile à l’agréable. Autre piste, la mise en place de soins de physiothérapie. Ces derniers peuvent également contribuer à remédier à certains troubles en lien avec l’âge avancé, la maladie ou le handicap.

Adapter le logement à la perte d’autonomie

Des solutions simples et efficaces permettent d’adapter les logements en fonction de l’âge et du niveau de dépendance de la personne. L’objectif est d’éviter les chutes mais aussi de permettre à la personne de profiter pleinement de son intérieur. Par exemple, il peut être nécessaire de ranger les tapis sur lesquels elle peut trébucher. De même, les meubles peuvent être poussés afin de créer des allées de passage suffisamment larges pour que la personne puisse circuler avec son déambulateur ou son fauteuil. Si des marches sont à franchir, l’installation d’un monte escalier peut également être envisagée. A certain endroit stratégiques du domicile, des barres de soutien peuvent être fixées, par exemple aux toilettes, au chevet de lit, etc…. La salle de bains est également un lieu stratégique qui peut nécessiter plusieurs aménagements : mise en place de barres de soutien, d’une baignoire à porte ou d’un bac à douche antidérapant.

Bref, vieillir chez soi dans de bonnes conditions est aujourd’hui possible et plusieurs aides financières existent pour aider la personne et les familles. En effet, en dehors de l’APA (allocation personnalisée à l’autonomie), il est possible d’obtenir des aides financières auprès du service social de sa commune, de son département ou encore de sa région, (bons de transport en taxi, livraison de repas à domicile, etc…).