Future maman : trois conseils pour minimiser les vergetures

Quand une femme est enceinte, son corps traverse des changements inévitables. L’un d’eux est l’apparition de vergetures, un phénomène qui préoccupe beaucoup les futures mamans. Si vous craignez d’en voir apparaître, voici trois conseils pour minimiser ces marques.

Appliquez de l’huile sur votre ventre et vos seins dès le début de la grossesse

L’anticipation est la clé pour minimiser l’apparition de vergetures pendant la grossesse. L’application d’une huile ou d’une crème spéciale peut faire une différence notable. Parmi les produits recommandés, on retrouve l’huile d’argan, de jojoba, de rosier muscat ou de baobab. Une autre option populaire est le beurre de karité.

Comme on peut le voir sur le site de la pharmacie Sarda, ces soins sont choisis pour leurs propriétés nourrissantes et réparatrices. Ils aident à maintenir l’élasticité de la peau, ce qui est déterminant pour prévenir les vergetures.

Toutefois, chaque corps est unique et les réponses face à l’utilisation d’un produit cosmétique sont toujours différentes. Pour cela, consultez un professionnel de la santé avant d’adopter une huile ou une crème contre les vergetures. Vous pouvez poser vos questions à un pharmacien ou à un dermatologue pour avoir des recommandations précises. Vous pouvez aussi tester différents produits pour trouver celui qui convient le mieux à votre peau.

Les gestes de massage pour améliorer la circulation sanguine

La stimulation de la circulation sanguine par le massage peut constituer un atout précieux dans la prévention des vergetures. Les tapotements rythmiques et rapides effectués avec les extrémités des doigts stimulent le système circulatoire.

Pour profiter de ces bienfaits, commencez par masser les talons en utilisant la paume de la main comme une petite pompe, puis remontez le long des chevilles, des mollets et des jambes. Cela peut stimuler le flux sanguin dans ces zones et contribuer à maintenir la peau saine et élastique.

En position allongée, levez une jambe, puis posez vos index et majeurs joints sur l’arrière de la cheville. Remontez lentement jusqu’au milieu du mollet. Cette technique d’automassage ciblé peut soulager les jambes lourdes et activer la circulation sanguine. Les mouvements circulaires et les pressions douces stimulent aussi le flux sanguin vers les muscles et les tissus des jambes.

Il existe des traitements pour éliminer les vergetures !

Le traitement au laser est une technique non invasive, qui utilise la lumière pour stimuler le collagène ou l’élastine dans votre peau. Il existe différentes sortes de lasers, mais ils fonctionnent tous selon le même principe : le faisceau lumineux pénètre la peau pour stimuler la régénération des cellules. Ce processus atténue l’apparence des vergetures, mais plusieurs séances sont souvent nécessaires pour obtenir des résultats probants.

La microdermabrasion consiste à exfolier la surface de la peau avec de petites particules abrasives ou une brosse rotative. Cette méthode aide à améliorer l’apparence des vergetures en éliminant la couche supérieure de la peau et en stimulant la croissance de nouvelles cellules cutanées.

Un peeling chimique utilise une solution acide pour enlever les couches supérieures de la peau, ce qui réduit l’apparence des vergetures. Cependant, cette méthode peut entraîner une irritation et nécessite un temps de récupération. Discutez toujours avec un professionnel de la santé avant de commencer tout traitement pour les vergetures.