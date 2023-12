Jeunes parents : 3 conseils pour éviter les virus d’hiver chez bébé

L’hiver est une saison réputée pour son froid mordant et ses maladies virales courantes. Pour les jeunes parents, c’est une période particulièrement éprouvante, car ils doivent protéger leur bébé contre ces maux. C’est pourquoi une connaissance de base des mesures préventives pour maintenir la santé de votre enfant est requise. Pourquoi le nettoiement des narines est-il requis ? Comment limiter l’exposition aux microbes ? Quels sont les procédés à suivre pour concevoir un cadre familial optimal ? Découvrez tout ce qu’il faut savoir pour protéger votre bébé des maladies hivernales.

L’importance du lavage de nez chez les bébés

L’hygiène nasale contribue à fluidifier les sécrétions pour faciliter leur évacuation. La respiration par le nez est primordiale chez le nourrisson, notamment lors de l’allaitement ou de la prise du biberon. Le lavage de nez empêche par ailleurs la propagation des virus. En hiver, les bébés sont plus exposés aux rhumes et autres infections. Des narines propres limitent alors le nombre de germes présents et réduisent les risques. Pour effectuer un bon lavage, privilégiez l’eau de mer stérile ou le sérum physiologique.

Ces solutions salines qui, d’après Fernandes, sont facilement trouvables en pharmacie, imitent le liquide naturellement existant dans le nez pour favoriser une hygiénisation efficace. Évitez cependant l’utilisation excessive, car ces produits peuvent dessécher les muqueuses nasales. Procédez également avec douceur pour ne pas indisposer le bébé. Priorisez un moment calme, idéalement après le change ou le bain. Munissez-vous d’un mouchoir doux pour essuyer délicatement cette partie du corps de votre enfant après le lavage. Pour les acheter et mieux connaître leur mode d’emploi, contactez un professionnel de la santé ayant les accréditations requises.

Évitez d’exposer votre bébé aux microbes

Privilégiez les rencontres uniquement avec les personnes en bonne santé. Les porteurs de maladies contagieuses doivent être éloignés. Si une visite est indispensable, assurez-vous que le convive se lave soigneusement les mains avant de toucher le bébé et enfile un masque pour limiter la transmission de germes. Évitez par ailleurs les lieux publics surpeuplés. Les centres commerciaux, par exemple, sont très fréquentés et des foyers d’infections.

Si les sorties s’avèrent inévitables, utilisez une housse de protection sur la poussette pour créer une barrière supplémentaire. De plus, stimulez l’immunité de votre enfant avec un régime équilibré. Les nourrissons nourris au lait maternel profitent des anticorps de la mère. Dans les cas où il est alimenté avec un produit en poudre, les compléments peuvent être envisagés après la consultation d’un médecin.

Créez un bon environnement familial pour votre bébé

La conception d’un cadre propice au développement de votre nourrisson est un impératif pour garantir son bien-être durant la période hivernale. Elle commence par la création d’une atmosphère conviviale à la maison. Optez pour une température ambiante, qui se situe entre 18 et 20 degrés Celsius pour assurer le confort de l’enfant. Une exposition excessive à la chaleur extérieure risque d’assécher ses muqueuses et le rendre plus sensible aux infections.

L’éclairage joue par ailleurs un rôle considérable. Privilégiez une lumière douce et tamisée pour apaiser votre bébé et faciliter son sommeil. Le bruit doit être limité, car il peut perturber le repos du nourrisson. Il est recommandé d’adopter un comportement calme et silencieux afin de maintenir un environnement paisible. Prenez également en compte l’importance de l’organisation et de la routine. Les tout-petits ont besoin de repères pour se sentir en sécurité. Mettez donc en place des horaires constants pour les repas, les siestes et les activités. Cette approche aide à réguler leur horloge biologique, favorise un bon sommeil et réduit leur vulnérabilité aux infections.