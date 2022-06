Comment garder son autonomie en vieillissant ?

En vieillissant, l’organisme devient fragile et cela accélère la perte d’autonomie. On devient alors incapable d’assurer seul certaines tâches de la vie courante. Si rien n’est fait, cette situation peut affecter le moral du senior. La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de préserver son autonomie le plus longtemps possible en faisant appel à une aide à domicile.

Faites appel à une aide à domicile pour accompagner votre parent âgé ou en perte d’autonomie

Si une bonne hygiène de vie est nécessaire pour être épanouie à un âge avancé, il est cependant difficile, voire impossible, pour les seniors de s’occuper d’eux-mêmes surtout si ceux-ci sont handicapés ou en perte d’autonomie. Pour permettre à votre grand-père ou grand-mère de continuer à vivre dans sa maison dans les meilleures conditions, il est conseillé de faire appel à une aide à domicile.

Les assistantes-ménagères disponibles sur besoindaide.eu accompagnent et aident les seniors dans toutes les activités de la vie quotidienne et sociale. En plus d’accomplir un travail matériel et sanitaire (nous y reviendrons), elles permettent aux personnes âgées de maintenir un lien social, essentiel pour leur bien-être moral. Autrement dit, leur présence évite à vos proches de sombrer dans l’exclusion sociale, qui touche environ 530 000 personnes en France, selon les chiffres officiels.

Les différentes prestations d’une aide à domicile

Les agences d’aide à domicile proposent de nombreux types de prestations qui permettent un maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie :

aide au ménage,

aide à la toilette ,

, aide au repas,

assistance administrative,

soins esthétiques,

garde de nuit,

aide aux déplacements ,

, aide à l’autonomie,

hospitalisation à domicile.

Aide au ménage

Vous recherchez une aide-ménagère pour permettre à un proche âgé ou en perte d’autonomie de vivre confortablement chez lui ? Les agences de service à la personne fournissent ce type de prestation. Elles s’occupent du ménage (nettoyage des vitres, sols, sanitaires, étagères), du repassage du linge et du rangement des pièces.

Aide à la toilette

Maintenir l’hygiène corporelle des seniors fait aussi partie des missions d’une aide à domicile. L’auxiliaire de vie prépare les produits nécessaires et sécurise le bain. Elle veille aussi aux soins dentaires et au nettoyage des prothèses si le senior en possède.

Aide au repas

Les assistances ménagères interviennent pour faire les courses et la cuisine. Elles décorent la table et aident les seniors qui ont des difficultés à manger, tout en prenant en compte leur régime alimentaire. Il est également possible d’obtenir le portage de repas à domicile.

Assistance administrative

Gérer les documents administratifs et les rendez-vous est une tâche difficile pour une personne en perte d’autonomie ou alitée. La présence d’un auxiliaire de vie est donc la solution idéale pour s’occuper des démarches administratives, gérer le courrier, répondre aux mails…

Soins esthétiques

Faut-il arrêter de prendre soin de sa peau, de ses cheveux et de son corps quand on vieillit ? Sûrement pas ! Même s’il est souvent difficile pour les seniors de se déplacer, cela ne doit pas les empêcher de se faire une beauté à la maison. L’auxiliaire de vie intervient donc pour une mise en beauté (coiffure, épilation, manucure, maquillage, soins du visage…) et pour l’habillement.

Comme indiqué plus haut, les agences d’aide à domicile fournissent par ailleurs d’autres types de services comme la garde de nuit, l’aide aux déplacements, l’aide à l’autonomie et l’hospitalisation à domicile.