Remboursement optique, dentaire, aide auditive : ce qui change en 2020

Depuis le 1er janvier 2020, la deuxième étape du 100% santé est entrée en vigueur. Tous les Français, bénéficiant d’une complémentaire santé responsable ou de la complémentaire santé solidaire (CSS), peuvent bénéficier d’une prise en charge à 100 % des lunettes et des soins dentaires.

La réforme du 100% santé continue à se déployer après une première étape en 2019 qui a permis de baisser le reste à charge par aide auditive de 200€ en moyenne et des nouvelles mesures qui ont permis d’améliorer l’accès aux soins dentaires.

A partir du 1er janvier 2020, tous les Français bénéficiant d’une complémentaire santé responsable[1] ou de la complémentaire santé solidaire (CSS)[2] pourront bénéficier d’une prise en charge à 100% des lunettes (montures et verres) et des soins dentaires (bridges et couronnes) mais également d’une diminution de 250€ supplémentaire [3] du reste à charge sur les prothèses auditives inclues dans le panier 100% santé.

Cette étape supplémentaire concrétise l’engagement du Gouvernement en faveur de l’accès de tous les citoyens à des soins de qualité.

Prise en charge a 100% des lunettes (montures et verres)

A partir du 1er janvier 2020, l’offre 100% Santé optique est disponible. Dans ce cadre, changer de lunettes sur prescription médicale sera totalement remboursé.

L’offre « 100% Santé » comprendra à la fois des montures de qualité et des verres répondant à tous les besoins de correction visuelle et présentant de bonnes performances techniques (amincissement, verres anti-rayures, verres antireflets).

Chaque personne souhaitant bénéficier de l’offre assuré restera libre dans son choix et pourra également « composer ses lunettes », c’est-à-dire choisir des verres du panier 100% Santé, donc sans reste à charge, et une monture correspondant à ses choix esthétiques en dehors de l’offre 100% Santé. Son équipement lui sera remboursé, dans les conditions prévues par son contrat d’assurance complémentaire, dans la limite de 100€ pour sa monture.

A partir du 1er janvier 2020, tous les opticiens auront l’obligation de présenter un devis comportant au minimum un équipement 100% Santé.

Prise en charge a 100% des actes dentaires les plus courants (couronnes et bridges)

Actuellement en France, le reste à charge sur les soins dentaires est encore élevé. Il se concentre sur les prothèses dentaires, c’est-à-dire les couronnes, les bridges et les dentiers, donnant lieu à un important niveau de renoncement aux soins qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé globale des personnes concernées assurées comme sur leur vie professionnelle et sociale.

Dès le 1er janvier 2020, huit prothèses dites « fixes » (couronnes et bridges) seront intégralement remboursées :

À compter du 1er janvier 2020, tous les chirurgiens-dentistes conventionnés doivent systématiquement mentionner dans leur devis un plan de traitement « 100% Santé » quand il existe. Chaque patient est libre de choisir l’alternative thérapeutique qui lui convient au mieux, en ayant pris soin de voir les conditions de remboursement prévues par sa complémentaire santé pour les paniers aux tarifs maîtrisés et libres.

A compter du 1er janvier 2021, 50 autres prothèses dites « fixes » (couronnes et bridges) et « amovibles » (dentiers) entreront dans le panier de soins sans reste à charge.

Bon à savoir : si le chirurgien-dentiste est tenu d’informer le patient des soins proposés dans le cadre du « 100% Santé » et/ou aux tarifs maîtrisés dans son devis, il n’est pas en revanche dans l’obligation de réaliser lui-même ces actes. Il devra en informer son patient.

Une diminution du reste à charge de 250 € supplémentaire par aide auditive

Mal entendre n’est pas sans conséquences sur sa vie sociale, familiale, professionnelle, avec à terme, un risque majeur : celui de s’isoler. Le prix des aides auditives est souvent cité comme étant la première cause de non-appareillage. La réforme 100% Santé vise à permettre à l’ensemble des personnes malentendantes, disposant d’un contrat de complémentaire santé responsable ou bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire, de s’équiper d’aides auditives et répondre ainsi aux besoins de la population.

A partir du 1er janvier 2020, après une première étape en 2019 qui a permis de baisser le reste à charge par aide auditive de 200€ en moyenne, une diminution supplémentaire de 250€ du reste à charge (par oreille) sur les appareils « 100% Santé » est appliquée.

Par ailleurs, dès le 1er janvier 2020, tous les audioprothésistes doivent obligatoirement établir et proposer un devis normé comportant à minima une offre 100% Santé pour chaque oreille appareillée.

[1] Un contrat dit responsable constitue actuellement 95% des contrats vendus sur le marché.

[2] La CSS : complémentaire santé solidaire (fusion de la couverture Maladie Universelle Complémentaire et l’ACS)

[3] 250€ de diminution par oreille

Source : Ministère de la Santé