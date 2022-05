Chirurgie esthétique : se laisser le temps de la réflexion

Aujourd’hui, l’apparence physique revêt une importance capitale aux yeux d’un nombre grandissant de personnes. Entre les magazines, les réseaux sociaux et les influenceurs, sans compter la communication sur les progrès des techniques, le recours à la chirurgie esthétique s’est grandement développé voire démocratisé ces dernières années dans l’hexagone. Comme toute forme chirurgie, la décision d’une chirurgie esthétique ne se prend pas à la légère.

Avant de passer à l’acte, voici un petit tour d’horizon des bonnes et mauvaises raisons afin de nourrir votre réflexion.

Les avantages

De nos jours, nombre de français, femme et hommes, souhaitent améliorer leur apparence physique afin de paraitre plus jeune ou gommer certains défauts qu’ils estiment trop apparents. Qu’il s’agisse d’oreilles décollées, d’un lifting, de plastie mammaire, ou encore d’implants capillaires, les techniques se grandement développées pour répondre à cette demande grandissante. Une apparence améliorée peut impacter positivement la vie personnelle et professionnelle des personnes qui ont eu recours à la chirurgie et renforcer leur confiance en eux qui avait être dégradée avec les années. Grâce aux progrès des technologies modernes, la chirurgie esthétique peut être pratiquée pour de nombreux motifs. Parmi eux :

un lifting du visage ou des paupières ;

une augmentation ou réduction mammaire ;

une rhinoplastie ;

une liposuccion ;

un recollement des oreilles ;

la pose d’implants (fessiers, mollets, ou pectoraux)

Le chirugien peut également pratiquer des actes de médecine esthétique (non chirurgicale) et réaliser des injections de botox ou de collagène ou pratiquer des épilations au laser.

Les inconvénients

Si le recours au bistouri n’est plus le seul apanage des stars, la vigilance reste de mise puisque l’on parle d’opérations qui peuvent avoir parfois des conséquences lourdes sur votre santé. De plus, ces interventions ont un coût qui peut s’élever à plusieurs milliers d’euros selon le type d’intervention souhaité. Sachez enfin, que la Sécurité sociale ne prend pas en charge la chirurgie esthétique, quelle que soit l’importance de l’opération réalisée. Néanmoins, des opérations concernant des oreilles décollées ou des hypertrophies mammaires peuvent être remboursées au cas par cas par l’Assurance maladie.

Il faut également tenir compte des suites postopératoires qui ne sont pas négligeables lors de certaines interventions. En effet, certaines opérations, à l’instar de la liposuccion, peuvent nécessiter une anesthésie générale et une hospitalisation ce qui n’est pas sans risque. D’autres interventions, peuvent avoir des inconvénients esthétiques comme la chirurgie mammaire qui laisse des cicatrices sous le sein. Parfois, le résultat des interventions peut ne pas être à la hauteur de vos espérances, voire dans les cas les plus extrêmes, ils viennent aggraver une situation préexistante. En clair, quelle que soit la chirurgie esthétique envisagée, la décision ne se prend pas à la légère et mieux vaut consulter un ou plusieurs spécialistes avant de se laisser tenter.

Comment choisir un médecin ?

Afin de choisir votre praticien, vous pouvez dans un premier temps vous renseigner auprès du conseil national de l’ordre des médecins, ou de celui de votre département afin de vérifier s’il est bien titulaire de la spécialité de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Dans un second temps, vous pouvez également solliciter des proches qui ont pu faire appel à un chirurgien. N’hésitez pas à consulter deux ou trois médecins avant de vous faire votre avis. Lors des rendez-vous, n’hésitez pas non plus à poser toutes les questions qui vous tracassent. Cette consultation a pour vocation de vous donner des informations et des conseils éclairés. A l’issue de ce premier bilan médical, le praticien vous présentera les différentes possibilités d’interventions, leur déroulé et leurs risques. Il peut également vous dire non du fait d’éventuelles contre-indications. Enfin, il doit vous remettre un devis détaillé de l’intervention envisagée.